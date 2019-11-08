أكاديمية البحث العلمي تعلن النداء الثالث للشبكات العلمية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار مبادرات الأكاديمية بشأن تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي وبناء القدرات الوطنية والتى أصبحت من خلالها الشبكات العلمية القومية المتخصصة إحدى الآليات التنفيذية لها، عن فتح باب التقدم بالمقترحات لإنشاء شبكات علمية تهدف إلى تكوين شبكات علمية وطنية تجمع كل المدارس العلمية المصرية في نفس المجال معًا.





وتوفر الأكاديمية الدعم المادي والفني اللازم لإجراء بحوث وتطوير وبناء القدرات، ووضع الآليات اللازمة للنهوض بالبحث العلمي وتعظيم العائد منه، لاسيما حسن استغلال الموارد والقدرات المتاحة بالفعل بما في ذلك إتاحة الأجهزة الفريدة والمتميزة باهظة الثمن لكل المجتمع العلمي المصري لتفادي تكرار شراء تلك الأجهزة، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار 2030 لدعم وتطوير الموارد البشرية والبنية التحتية، وأعلنت الأكاديمية عن شبكات النداء الثالث والذى يشمل :





الشبكه القومية للطب الشخصي





الشبكه القومية للرياضيات





الشبكة القومية للمتاحف العلمية





النداء الثانى للشبكة القومية للنانوتكنولوجى .





وينتهى التقدم بالمقترحات فى 31 يناير 2020 ، ويتم تمويل كل شبكة بمبلغ قدره مليون ونصف مليون جنيه مصرى





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