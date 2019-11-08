بسرعة 800 كم/س.. شاهد سيارة Bloodhound النفاثة

في مشهد يحبس الأنفاس تنطلق سيارة Bloodhound LSR بمساعدة محرك نفاث، في لحظات لا تخلو من الإثارة.
وبتصميم غريب وفريد، انطلق بمهارة ممتعة السائق آندي جرين ليخوض هذا التحدي الصعب حيث تصل السيارة إلى سرعة 741 كم/س في 34 ثانية فقط في موقع الاختبار في جنوب إفريقيا سابقًا، فيما قدم الفريق فيديو جديد تصل فيه السرعة إلى 804 كم/س.
وأظهرت الاختبارات مشاكل في الألواح التي تتلف في خلفية السيارة والتي سيتم معالجتها من الفريق فيما بعد، ولكن يبدو أن السيارة ستسجل رقم قياسي عالمي جديد للسرعة في المستقبل القريب، يذكر أن الرقم الرقم القياسي الحالي للسرعة هو 1228 كم/س، حيث من المتوقع وصول بلود هاوند إلى سرعة 1608 كم/س.