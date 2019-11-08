بسرعة 800 كم/س.. شاهد سيارة Bloodhound النفاثة

في مشهد يحبس الأنفاس تنطلق سيارة Bloodhound LSR بمساعدة محرك نفاث، في لحظات لا تخلو من الإثارة.





وبتصميم غريب وفريد، انطلق بمهارة ممتعة السائق آندي جرين ليخوض هذا التحدي الصعب حيث تصل السيارة إلى سرعة 741 كم/س في 34 ثانية فقط في موقع الاختبار في جنوب إفريقيا سابقًا، فيما قدم الفريق فيديو جديد تصل فيه السرعة إلى 804 كم/س.



