تحسبا لمظاهرة مليونية.. إجراءات أمنية مشددة في بغداد قبل صلاة الجمعة

نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، عن مصادر طبية في البصرة، قولها إن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 150 آخرين خلال فض القوات الأمنية العراقية لاعتصام أمام مبنى المحافظة.



وقال مصدر أمني، اليوم الجمعة، لـ شبكة "السومرية" العراقية"، إنه تم اتخاذ إجراءات مشددة في مركز العاصمة بغداد قبيل صلاة الجمعة، موضحا أن "الوضع الأمني جيد أعلى جسري السنك والجمهورية وعند المطعم التركي".



ومن المقرر أن تنطلق مظاهرة مليونية بعد صلاة الجمعة، في ساحة التحرير مركز التظاهرات الاحتجاجية في بغداد.



وكانت المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن فيديريكا موجيريني، أدانت بشدة استخدام القوة المفرط ضد المتظاهرين في العراق، مؤكدة أنه أمر غير مقبول وأنه يجب احترام الحقوق الأساسية للشعب العراقي في التجمع وتقديم مطالبه إلى السلطات وفقا لدستور البلاد.