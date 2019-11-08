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محافظات

لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:49 ص
صدى البلد
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شمس يونس
طريقة جديدة وممتعة اتبعتها محافظة الأقصر لتنشيط السياحة ولذلك لجذب عشاق رياضة المغامرات والسياحة الترفيهية، وانطلقت لأول مرة بسماء عاصمة السياحة العالمية عروض " الباراموتور " الخاصة بالقفز بالمظلات وشاهد السائحون العروض الجوية فوق المعالم الأثرية بالبر الغربي بمنطقة القرنة. 

والمناطق التى تزينت سماؤها بعروض " الباراموتور " معبد الدير البحرى حتشبسوت وتمثالين ممنون ومعبد هابو وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الأقصر القومى والذى تحتفل به المحافظة كل عام تزامنا مع ذكرى اكتشاف مقبرة الملك الصغير "توت عنخ آمون " .

"الباراموتور" هو أحد الرياضات الجوية و هو عبارة عن طائرة ذات الوزن الخفيف (ULM).يتكون من مظلة ومحرك.يقوم التحليق من مكان واسع خالي من العوائق و هو لا يحتاج الى منحدر للإقلاع.
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لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو
لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو
لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو
لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو
لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو
لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو
لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو
لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو
لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو
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لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو

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