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سيارات

إنفينيتي تعمل على SUV كوبيه وتكشف عن صورة تشويقية لـ سيارتها QX55

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:40 م
صدى البلد
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كريم عاطف
أصبحت سيارات SUV كوبيه الفاخرة ذات شعبية أكبر من قبل الجمهور والمصنعين ، ولذلك فسوف تدخل انفينيتي أيضًا في هذا القطاع من السوق.

كشفت انفينيتي عن صورة تشويقية لسيارتها QX55 كوبيه التي ستنافس سيارات فاخرة تشمل بي إم دبليو X4 و مرسيدس GLC كوبيه، وتقول انفينيتي أن تصميم السقف المنحدر مستوحى من الجيل الأول من انفينيتي FX، وبالمقارنة نجد أن باقي التصميم سيكون مقاربًا لـ QX50 الحالية. ويبدو ذلك منطقيًا لأن QX55 ستكون مبنية عليها.

ويتوقع أن تحافظ السيارة على نظام الدفع الأساسي بالعجلات الأمامية مع توفر محركات 2.0 لتر متغايرة الضغط الجديدة، وسيتوفر نظام الدفع الكلي مع محركات أقوى للفئات الأعلى من السيارة.
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