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منوعات

ميزات جديدة توفق الخيال من جوجل.. تعرف عليها

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:53 ص
جوجل هوم
جوجل هوم
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نهى حمدي
تعمل Google على ترقية شاشتيها الذكيتين - Nest Hub و Nest Hub Max - من خلال ميزة جديدة تسميها Ultrasound Sensing

ويستخدم Ultrasound Sensing تقنية الموجات فوق الصوتية من مكبرات الصوت والميكروفونات الخاصة بالجهاز لتحديد ما إذا كان الشخص قريبًا أم لا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

إذا كان المستخدم قريبًا، فسيقوم Nest Hub وNest Hub Max بإظهار الإشعارات المعلقة، وتسمح عناصر التحكم باللمس لك بالتفاعل مع أشياء مثل أجهزة ضبط الوقت وستعرض تنبؤات تفصيلية بالطقس ومعلومات التنقل.

عندما يخطو المالك، سيزيد مكبر الصوت الذكي حجم الخط للعناصر المعروضة على الشاشة ويزيل عناصر التحكم باللمس البعيدة للغاية التي يتعذر الوصول إليها.

لا يحتاج مستشعر الموجات فوق الصوتية إلى تفعيل الكاميرا الأمامية لـ Nest Hub Max للعمل لا يحتوي Nest Hub العادي على كاميرا على الإطلاق، ومع ذلك، إذا قمت بتسجيل ميزة Face Match الخاصة بالأجهزة (التي تستخدم المستشعر)، فسيقوم الجهاز بعرض إشعارات مخصصة عند الاقتراب.

وقالت Google: "إن استشعار الموجات فوق الصوتية يأخذك إلى مستوى آخر من الراحة من خلال تخصيص ميزات عرض Google Nest المفضلة لديك تبعًا لبعدك عن جهازك".

مضيفًا: "احصل على عرض لموقت الطهي الخاص بك مع أرقام سهلة القراءة عندما تكون في جميع أنحاء الغرفة. اجعل عناصر التحكم باللمس الخاصة بك تظهر تلقائيًا عندما تقترب من شاشتك. سواء كنت قريبًا أو بعيدًا، يمكنك الحصول على مزيد من المساعدة والتحكم في لمحة عند تشغيل ميزة استشعار الموجات فوق الصوتية".

وأشارت جوجل إلى أنه "يستخدم استشعار الموجات فوق الصوتية مكبرات الصوت والميكروفونات الخاصة بجهاز Google Nest لتحديد ما إذا كان الشخص يقترب من نطاق 4 قدم تقريبًا من مقدمة الجهاز".

وتابعت: "سوف تصدر سماعات جهازك نبضات ناعمة وغير مسموعة بالموجات فوق الصوتية. تنعكس هذه النبضات على الأشياء القريبة في الغرفة وتكتشف الميكروفونات هذه الانعكاسات".
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