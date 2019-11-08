القوى العاملة: فتح باب الاشتراك في المسابقات الدينية والثقافية والتشكيلية .. أول ديسمبر

تبدأ وزارة القوى العاملة اعتبارا من أول ديسمبر المقبل، في فتح باب الاشتراك وحتى تاريخ بدء كل من المسابقات: "الدينية والثقافية والفنون التشكيلية واللوحات الإرشادية" ، فضلا عن معارض تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية، وذلك للعاملين، وذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال العام على المستوى القومي.



وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن الهدف من هذه المسابقات شغل أوقات فراغ العمال بالهوايات النافعة، وإتاحة فرص التعارف والتنافس الشريف بين عمال المنشآت المختلفة ، وتعميق وتأصيل القيم الروحية والقومية في نفس العمال وتوعيتهم بالقضايا القومية ، وإشباع الميول والهوايات النافعة بين العمال عن طريق ممارسة الأنشطة الأدبية والفنية وشرها بين أكبر عدد من العمال وإتاحة الفرصة للتعبير عن الذات مما يساعد علي تحقيق التواةن والاستمتاع بها، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلي زيادة إنتاجه وتحسينه وتجويده .



كما تسمح المسابقات بإتاحة الفرصة لظهور قيادات عمالية ترعي وتنمي هذه الأنشطة بين العمال ، واكتشاف العمال ذو المواهب الثقافية والفنية المختلفة ، وتوجيهم للهيئات والمؤسسات المختصة التي تتيح لهم مزيد من الرعاية لتنمية مواهبهم ورعايتها وصقلها ، فضلا عن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل علي مشاركتهم في الأنشطة المختلفة من أجل دمجهن مع جميع فئات المجتمع ، ومشاركة المرأة المعيلة في كافة المسابقات والبرامج.



وأوضح الوزير أن طلبات المسابقات تقدم على النموذج المعد لذلك في كل مسابقة إلي وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس الإدارة العامة لعلاقات العمل "إدارة الخدمات العمالية"، ويمنح رؤساء مجالس إدارة الشركات المتميزة 3 جوائز، الأولى كأس التميز ، والثانية ، درع التميز ، والثالثة ميدالية التميز، فضلا عن 5 ميداليات تذكارية لـ 5 منشآت يتم اختيارها حسب ترتيب التميز، كما يمنح رؤساء مجالس إدارة الشركات المشارك عنها عمال شهادات تقدير .



كما يمنح الفائزين في كل فرع من فروع المسابقات المختلفة جوائز مالية ، فضلا عن شهادات تقدير ، وتبلغ قيمة الجوائز المالية في كل مسابقة "الدينية والثقافية والفنون التشكيلية واللوحات الإرشادية" ، 1000 جنيه للفائز بالمركز الأول ، و750 للثاني ، و500 للثالث.



وتحدد مواعيد الاختبارات الشفوية بديوان عام الوزارة للمسابقة الدينية في 10 الساعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020 لمحافظات القاهرة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، والأربعاء 19 فبراير ، للإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح والسويس والإسماعيلية ، وبورسعيد والشرقية وشمال وجنوب سيناء ، واليوم التالي ، للجيزة والقليوبية والدقهلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر.



وبالنسبة للمسابقة الثقافية يتم استلام الأعمال المشاركة في المسابقة حتي نهاية إبريل 2020، وللمشاركين في مسابقة الفنون التشكيلية واللوحات الإرشادية إرسال طلبات الاشتراك حتي موعد أقصاه 28 فبراير 2020، واختيار المشاركين في المسابقة الموسيقية يومي 25 و26 مارس 2020.



