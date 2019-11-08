AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: فتح باب الاشتراك في المسابقات الدينية والثقافية والتشكيلية .. أول ديسمبر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:28 ص
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
Advertisements
هيثم سعد الدين
تبدأ وزارة القوى العاملة اعتبارا من أول ديسمبر المقبل، في فتح باب الاشتراك وحتى تاريخ بدء كل من المسابقات: "الدينية والثقافية والفنون التشكيلية واللوحات الإرشادية" ، فضلا عن معارض تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية، وذلك للعاملين، وذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال العام على المستوى القومي.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن الهدف من هذه المسابقات شغل أوقات فراغ العمال بالهوايات النافعة، وإتاحة فرص التعارف والتنافس الشريف بين عمال المنشآت المختلفة ، وتعميق وتأصيل القيم الروحية والقومية في نفس العمال وتوعيتهم بالقضايا القومية ، وإشباع الميول والهوايات النافعة بين العمال عن طريق ممارسة الأنشطة الأدبية والفنية وشرها بين أكبر عدد من العمال وإتاحة الفرصة للتعبير عن الذات مما يساعد علي تحقيق التواةن والاستمتاع بها، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلي زيادة إنتاجه وتحسينه وتجويده .

كما تسمح المسابقات بإتاحة الفرصة لظهور قيادات عمالية ترعي وتنمي هذه الأنشطة بين العمال ، واكتشاف العمال ذو المواهب الثقافية والفنية المختلفة ، وتوجيهم للهيئات والمؤسسات المختصة التي تتيح لهم مزيد من الرعاية لتنمية مواهبهم ورعايتها وصقلها ، فضلا عن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل علي مشاركتهم في الأنشطة المختلفة من أجل دمجهن مع جميع فئات المجتمع ، ومشاركة المرأة المعيلة في كافة المسابقات والبرامج.

وأوضح الوزير أن طلبات المسابقات تقدم على النموذج المعد لذلك في كل مسابقة إلي وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس الإدارة العامة لعلاقات العمل "إدارة الخدمات العمالية"، ويمنح رؤساء مجالس إدارة الشركات المتميزة 3 جوائز، الأولى كأس التميز ، والثانية ، درع التميز ، والثالثة ميدالية التميز، فضلا عن 5 ميداليات تذكارية لـ 5 منشآت يتم اختيارها حسب ترتيب التميز، كما يمنح رؤساء مجالس إدارة الشركات المشارك عنها عمال شهادات تقدير .

كما يمنح الفائزين في كل فرع من فروع المسابقات المختلفة جوائز مالية ، فضلا عن شهادات تقدير ، وتبلغ قيمة الجوائز المالية في كل مسابقة "الدينية والثقافية والفنون التشكيلية واللوحات الإرشادية" ، 1000 جنيه للفائز بالمركز الأول ، و750 للثاني ، و500 للثالث.

وتحدد مواعيد الاختبارات الشفوية بديوان عام الوزارة للمسابقة الدينية في 10 الساعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020 لمحافظات القاهرة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، والأربعاء 19 فبراير ، للإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح والسويس والإسماعيلية ، وبورسعيد والشرقية وشمال وجنوب سيناء ، واليوم التالي ، للجيزة والقليوبية والدقهلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر.

وبالنسبة للمسابقة الثقافية يتم استلام الأعمال المشاركة في المسابقة حتي نهاية إبريل 2020، وللمشاركين في مسابقة الفنون التشكيلية واللوحات الإرشادية إرسال طلبات الاشتراك حتي موعد أقصاه 28 فبراير 2020، واختيار المشاركين في المسابقة الموسيقية يومي 25 و26 مارس 2020.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

عاش هنا يوثق تحول كارم محمود من ترزى لـ نجم فى سماء الطرب.. وكواليس دخوله الإذاعة بالواسطة وعمله كمقرئ وعلاقته بنزع السلاح النووي

شاهد.. ظهور أسد فوق سطح منزل بالقرب من مدرسة أطفال في الرياض

محمد إمام ينشر صورة جديدة للراحل هيثم أحمد زكى .. شاهد

تعرف على حقيقة إلغاء صرف سلعتي الأرز والزيت من البطاقات التموينية

شريف سلامة يروي كيفية معرفته بداليا مصطفى.. والأخيرة: أنا غيورة.. فيديو

برنامج حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما .. اقرأ التفاصيل

AdvertisementS

ريهام سعيد عن سبب وفاة هيثم أحمد زكى: الدنيا اتقلبت لما قولت الكلام ده

القوى العاملة تحسم الجدل: السبت إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاع الخاص

شاهد.. بلطجي يلقي البنزين على 8 ضباط شرطة محاولا إشعال النار فيهم

سيف زاهر يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

الحكومة تنفي 11 شائعات في 7 أيام.. فيديو وإنفوجراف

أخبار الرياضة... ضربة موجعة لـ bein sports .. بشرى سارة لجماهير الزمالك .. تعليق القيعي على عقوبات اتحاد السلة

بسبب مصر.. كاف يفسخ تعاقده رسميا مع شركة لاجاردير الفرنسية

عقوبات تصل للحبس 15 عاما.. البرلمان يتحرك ضد منشطات صالات الجيم بعد وفاة هيثم أحمد زكي

مسابقة أجمل سيقان في الكويت والجائزة باهظة الثمن.. آخر تطورات القضية المثيرة للجدل

مصطفى "أبو تسعة".. قبل الجواز بيوم فتاة تفضح أشهر نصاب على الفيسبوك

تعرف على موعد وصول شقيق الراحل هيثم أحمد زكي للقاهرة.. فيديو

عز الدين بركات زوج والدة هيثم أحمد زكي يتحدث عن شقيق النجم الراحل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ريا أبى راشد تتجول فى شوارع تركيا

فورد تطلق توروس 2020 في الأسواق العربية عدا مصر .. صور

لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو