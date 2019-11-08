القوى العاملة تسترد إيصال أمانة "للمرة الثانية" وقعه مصري استغل بإيطاليا



وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهات لمكتب التمثيل العمالية بإيطاليا بضرورة عقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل والتواصل معهم وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل، وتقدم للمستشار العمالي بميلانو عزت عمران، للمرة الثانية المواطن "سعيد.أ.م" من محافظة الشرقية يطلب مساعدته في الحصول علي إيصال أمانه كان قد وقعه علي بياض مجبرا لصالح صاحب العمل عند بداية علاقة العمل لحاجته للعمل.



وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بميلانو ، أشار فيه إلي أنه تم استدعاء صاحب العمل والتفاوض معه الذي أقر بأنه مزق الإيصال وتم توقيعه علي إقرار بأن الإيصال لاغي، وتم تسوية الخلاف المادي أمام المستشار العمالي عزت عمران والتوقيع أمامه بذلك.



وقال المستشار العمالي أن المكتب تمكن من قبل بتسوية الخلاف المادي بين العامل وصاحب العمل بصورة ودية وحصل العامل علي مبلغ 1175 يورو أي ما يعادل 21 ألف جنيه مصري.



ويناشد وزير القوي العاملة محمد سعفان، من خلال مكتب التمثيل العمالي بميلانو العمال بعدم التوقيع علي إيصالات أمانة أو شيكات علي بياض ، موضحًا أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضي عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل.



وقد قام مكتب التمثيل العمالي بعرض النتائج التي توصل إليها علي السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو.



نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، "للمرة الثانية" في استرداد إيصال أمانه لعامل مصري وقعه على بياض مجبرا لصالح صاحب العمل عند بداية علاقة العمل لحاجته للعمل واستغلالا من صاحب العمل له لهذا الإيصال في حالة نشوب خلاف بينهما في أثناء علاقة العمل.