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تعليم

إجراء في جولة الإعادة بانتخابات الاتحادات الطلابية في 15 كلية بجامعة حلوان

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:49 ص
انتخابات اتحادات
انتخابات اتحادات الطلاب
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كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إجراء الإعادة في انتخابات الاتحادات الطلابية فى 96 لجنة انتخابية في 15 كلية هي ( الآداب، التجارة وإدارة الأعمال، الخدمة الاجتماعية، التمريض، الطب، هندسة حلوان، التعليم الصناعى، تربية رياضية بنين، تربية رياضية بنات، السياحة والفنادق، التربية الموسيقية، التربية الفنية، الفنون الجميلة، هندسة المطرية، الفنون التطبيقية) وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأسفر فرز الأصوات في بعض الفرق لكليات التربية الرياضية للبنات والعلوم والتمريض عن تحقيق النسبة المئوية المطلوبة لاكتمال النصاب.

وسوف تجرى الإعادة يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2019 من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً، و تبدأ انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019 يعقبها انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى اليوم التالى الموافق 13 نوفمبر 2019، وتختتم العملية الانتخابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2019/2020 من الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة العليا، والأستاذ الدكتور جمال شكرى مستشار الدكتور رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والدكتور السيد العربي المستشار القانوني لرئيس الجامعة عضوا والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة ندى محسن أحمد طالبة بكلية الطب عضوا، والطالب عبد الرحمن محمد طالب بكلية التجارة عضوا
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