نصف الإسرائيليين يتوقعون إجراء انتخابات ثالثة

أظهر استطلاع جديد للرأي، أجرته إذاعة "fm.103"، ونشرت نتائجه صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن 57% من الإسرائيليين، يعتقدون أنه سيتم التوجه إلى انتخابات ثالثة.



وبينت نتائج الاستطلاع، أن 43 % فقط من الإسرائيليين، يؤمنون باحتمالية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعدم التوجه لانتخابات ثالثة بالعام القادم.



وأكدت نتائج الاستطلاع، أن 66% من المستطلعة آرائهم، قالوا إنهم يفضلون حكومة وحدة على التوجه إلى انتخابات ثالثة، مقابل 34% يفضلون الانتخابات الثالثة.



وأشارت نتائج الاستطلاع، إلى أن 56% من المستطلعة آرائهم، قالوا إن بنيامين نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 44% قالوا إن بيني جانتس هو الأنسب.