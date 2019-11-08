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أخبار العالم

نصف الإسرائيليين يتوقعون إجراء انتخابات ثالثة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
نصف الإسرائيليين
نصف الإسرائيليين يتوقعون اجراء انتخابات ثالثة
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سمر صالح
أظهر استطلاع جديد للرأي، أجرته إذاعة "fm.103"، ونشرت نتائجه صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن 57% من الإسرائيليين، يعتقدون أنه سيتم التوجه إلى انتخابات ثالثة.

وبينت نتائج الاستطلاع، أن 43 % فقط من الإسرائيليين، يؤمنون باحتمالية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعدم التوجه لانتخابات ثالثة بالعام القادم.

وأكدت نتائج الاستطلاع، أن 66% من المستطلعة آرائهم، قالوا إنهم يفضلون حكومة وحدة على التوجه إلى انتخابات ثالثة، مقابل 34% يفضلون الانتخابات الثالثة.

وأشارت نتائج الاستطلاع، إلى أن 56% من المستطلعة آرائهم، قالوا إن بنيامين نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 44% قالوا إن بيني جانتس هو الأنسب.
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