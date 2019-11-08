هنفطر ايه النهاردة.. أومليت البيتزا وفول بالزيت وجبنة بالطماطم وحبة البركة

هنفطر إيه ؟ تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.



نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.

طريقة عمل اومليت البيتزا لسالى فؤاد

مقادير اومليت البيتزا

4 بيض

نصف كوب دقيق اسمر

نصف كوب لبن

شرائح زيتون

شرائح مشروم

شرائح طماطم

جبنة موتزاريلا

زعتر

ملح فلفل أسود

ملعقة زيت زيتون



طريقة عمل اومليت البيتزا

* اخلطي اللبن بالبيض ثم ضيفي الدقيق الاسمر وتبليه بالملح والفلفل والزعتر

* قلبيهم جيدا و سخني طاسة مدهونة بالزيت ثم ضيفي الخليط وعلى الوجه ضيفي المشروم وشرائح الطماطم والزيتون والجبنة الموتزاريلا

* غطي الصينية واتركيها حتى تنضج ويصبح شكلها مثل البيتزا وقدميها ساخنة



طريقة عمل فول بالزيت الشيف شربيني

مقادير فول بالزيت

فول

فلفل حار

بصل

كمون

طماطم

ليمون

كزبرة خضراء

بقدونس

ملح – فلفل

زيت ذرة

طريقة عمل فول بالزيت

* ضعي زيت في الطاسة مع الفول المدمس

* قطعي الطماطم مكعبات صغيرة وكذلك البصل واضيفيها للفول

* اضيفي البقدونس والكزبرة الخضراء والفلفل الحار وفص الثوم المفروم واتركيها لتغلي على النارويقدم بعد النضج.



طريقة عمل جبنة بالطماطم وحبة البركة للشيف شربينى.

مقادير جبنة بالطماطم وحبة البركة:

كزبرة خضراء

جبنة قريش

طماطم

بصل

خيار

حبة البركة

فلفل حار

كمون

زيت زيتون



طريقة تحضير جبنة بالطماطم وحبة البركة:

* قطعي البصل مكعبات صغيرة وكذلك الخيار ثم قطعي الطماطم وفلفل حار وكزبرة خضراء

* ضيفي اليها الجبنة القريش ثم رشي عليها كمون وزيت زيتون وحبة البركة وقدميها