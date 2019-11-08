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منوعات

شاحنة الجثث في لندن.. فيتنام تبدأ إجراءات استعادة جثامين 39 شخصا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
شاحنة الجثث
شاحنة الجثث
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أماني إبراهيم
أعلنت فيتنام أنها ستعمل على إعادة 39 جثة التي تم العثور عليها في شاحنة قرب لندن الشهر الماضي، في قضية كشفت عن المخاطر القاتلة للهجرة غير الشرعية.

ووفقا لصحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية باللغة الإنجليزية فإن سفارة فيتنام في لندن، قالت إن وفدا حكوميا في بريطانيا كان ينسق مع المسئولين لإحضار الجثث إلى فيتنام في أقرب وقت.

وجاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الشرطة البريطانية أن الجثث بالشاحنة كلهم جاءوا من فيتنام التي تقع في جنوب شرق آسيا.

وقال رئيس وزراء فيتنام نجوين شوان فوك إن المأساة تسببت في حزن دائم للشعب الفيتنامي حتى المهاجرين منهم، وتعهد بإعادة جثث الضحايا قريبا إلى بلادهم.
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