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أخبار العالم

رئيس الأركان الإيراني يصف احتجاجات لبنان والعراق بالمؤامرة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:03 ص
رئيس الأركان الإيراني
رئيس الأركان الإيراني محمد باقري
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أحمد محرم
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وصفه بأن بقاء المحتجين في شوارع العراق ولبنان يعتبر «مؤامرة ضد جبهة المقاومة»، ونسب الاحتجاجات إلى «بعض التيارات الفاسدة»، متهمًا في الوقت ذاته «الأعداء» بـ«التآمر» و«ركوب موجة المطالب المشروعة» في البلدين.

وقال باقري في خطاب بمدينة قم، إن «الأعداء في الأيام الأخيرة يحيكون المؤامرات لاستغلال المطالب المشروعة للناس وركوب الموجة»، قبل أن يوسع دائرة الاتهام، في إشارة ضمنية إلى أطراف داخلية في البلدين بقوله إن «بعض التيارات الفاسدة تضخ أموالًا وتفتعل أجواء إعلامية لإبقاء اللبنانيين والعراقيين في الشارع».

ونفى باقري تدخل بلاده في شؤون العراق ولبنان، رغم التقارير عن تولي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، إدارة قمع الاحتجاجات في العراق. وقال إن «الحكومتين اللبنانية والعراقية واجبهما توفير الأمن والرفاهة في البلدين، من دون الاكتراث للأبواق الدعائية».

وأضاف أن «القضية لا تخصنا ولا الآخرين ولا يحق لأحد التدخل في شؤون الدول الأخرى». بيد أنه عاد وأشار ضمنًا إلى مطلب المحتجين بوقف التدخلات الإيرانية. وقال إن «الأعداء يعتقدون أن محور المقاومة سيتلقى ضربة بهذه المؤامرات»، معتبرًا أن الاحتجاجات تهدف إلى «تشكيل حكومة عميلة».
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