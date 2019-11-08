يسرا: هيثم أحمد زكي كان واخد جدعنة أبوه.. فيديو

قالت الفنانة يسرا، إنها تلقت صدمة كبيرة فور علمها بخبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، مؤكدة أن الراحل فقد والديه فى سن صغير.



وأضافت يسرا خلال محادثة هاتفية لبرنامج أسرار النجوم مع الإعلامية إنجي، أن هيثم كان دائما يعاني من الوحدة، مشيرة إلى أن والده الراحل الفنان أحمد زكي كان خائفا عليه.



وتابعت يسرا أن الحشد الكبير من الفنانين في جنازة هيثم أحمد زكي كان متوقعا وهو ما يدل على قوة الوسط الفني وترابطه بشكل كبير، قائلة: "هو الآن في مكان أحسن.. هو راح لأبوه ولأمه".



وأشارت يسرا إلى أن آخر مرة التقت بها هيثم أحمد زكي عندما قمت بتصوير إعلان معه، قائلة: "أتذكر في مرة من المرات بعد وفاه الفنان أحمد زكي قمت بأداء عمرة له ولم أخبر أحدا وقام هيثم بالاتصال بي وشكرني على تأدية العمرة لوالده وتعجبت لأنني لم أخبر أحدا فهذا أن دل يدل على صفاء ونقاء قلبه.. وكان واخد جدعنة أبوه".

