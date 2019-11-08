التعليم العالي في أسبوع.. انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية.. بحث تعزيز التعاون في مجالات الفضاء والطاقة النووية مع الصين.. وتعاون جديد مع جامعة أريزونا الأمريكية

وزير التعليم العالي: وضعنا مواصفات قياسية للخريجين لتأهيلهم للمنافسة محليًا ودوليًا

توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم وجامعة القاهرة الجديدة

انطلاق الفوج الثاني من شباب الجامعات لزيارة مصنع المحركات بـ العربية للتصنيع التعليم العالي

تنظم ورشة عمل بالتعاون مع اليونسكو حول تحسين جودة البرامج بكليات التربية



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع الماضي العديد من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها انطلاق مارثون الانتخابات الطلابية ولقاء وزير التعليم العالي عدد من الشخصيات الهامة من بينها نائب رئيس جامعة أريزونا الأمريكية، وسفير الصين بالقاهرة .



ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم السبت اجتماع لجان القطاع للعلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس، والسادة رؤساء وأمناء لجان القطاع، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.



فى بداية الاجتماع أكد الوزير على أهمية عقد لقاءات دورية نصف سنوية مع لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لمتابعة تكليفات وتوجيهات المجلس لتلك اللجان، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به لجان القطاع باعتبارها الذراع الفني للمجلس الأعلى للجامعات بما تملكه من خبرة في تطوير الجامعات المصرية، مشيدًا بتطوير آليات العمل داخل اللجان منذ عقد الاجتماع الأخير للجان القطاع فى أبريل ٢٠١٩، مشددا على أهمية التواصل فيما بينها من جهة وبين المجلس الأعلى للجامعات من جهة أخرى.



وتلقى د. خالد عبدالغفار، تقريرا من الدكتور محمود محمد نعمة الله رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بشأن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق تطوير التعليم وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، من أجل تنمية المجتمع وإعداد خريجين فنيين وتكنولوجيين لديهم مهارات عالية تتماشى مع المعايير القومية والدولية، وقام د. محمود نعمة الله رئيس الجامعة بتوقيع البروتوكول مع د. أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم.



وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق تطوير التعليم وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بهدف الاستفادة من الإمكانيات المادية (ورش ومعامل) والبشرية بمجمع التعليم المتكامل بالأميرية التابع لصندوق تطوير التعليم لاستكمال تنفيذ الجزء العملي لبعض المقررات الدراسية لطلاب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.



كما اكد خالد عبدالغفار، على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات العلمية، وذلك خلال استقباله أمس الأحد ستيفاني ليندكويست نائب رئيس جامعة أريزونا الأمريكية ASU؛ لتفعيل آليات الشراكة مع الجامعات الجديدة وذلك بمقر الوزارة.



في بداية الاجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تعكس أواصر الصداقة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير التعليم المصري.



كما تناول اللقاء مناقشة آليات تفعيل التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات جامعة أريزونا في مجالات التعليم الهندسي وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن التبادل العلمي خاصة في البحوث العلمية بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.ستقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس، الأحد، لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية لشؤون البحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.



وفي سياق متصل أكد الوزير عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصين في جميع المجالات، خاصة العلمية والبحثية ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر العلمية.



ونوه عبد الغفار إلى تطلع الوزارة لمزيد من أوجه التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات، وخاصة مجالات الفضاء والطاقة النووية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على زيادة وترسيخ التعاون البناء والمثمر مع الجانب الصيني.



وناقش اللقاء آليات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني، وافتتاح معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية بجامعة الأقصر خلال الفترة المقبلة؛ بهدف توفير الكثير من الأعباء والنفقات على دارسي اللغة الصينية من المصريين، ودعم التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.



وفي إطار توجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتكثيف زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة، لتعريفهم بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة في مختلف نواحي التنمية، انطلق الفوج الثاني من طلاب جامعة القاهرة، لزيارة مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها الوزارة منذ عام 2017 حتى الآن، لتشجيع شباب الجامعات على زيارة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة.



وفي سياق اخر نظمت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع الأكاديمية العربية الألمانية لشباب العلماء في العلوم والإنسانيات اليوم ورشة تدريبية بعنوان "الوضع الحالى والمستقبلى لتطور مجالي الطاقة والمياه"، وتستمر الورشة حتى يوم 7 نوفمبر 2019، وتأتى فى إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الأكاديمية العربية الألمانية لشباب العلماء وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لدعم التعاون المصرى الألمانى فى مجال العلوم والتكنولوجيا. وسيتم عقد عدة جلسات لمناقشة عدد من الموضوعات ويحاضر فى ورشة العمل عدد من أعضاء الأكاديمية من العلماء المتميزين العرب والألمان بالإضافة إلي مجموعة من الخبراء الدوليين رفيعى المستوى من دول: أمريكا، وفنلندا، والسويد، واليابان، وبلجيكا، والهند.



وتهتم ورشة العمل بمناقشة موضوعات ذات تأثير واهتمام إقليمي مثل تغير المناخ وتكنولوجيا ترشيد الطاقة واستغلال أفضل الموارد مع تسليط الضوء على قضايا الاحتباس الحرارى وتبعاته ودورها في التأثير على مصادر الطاقة والمياه عالميًا، وعرض لأنظمة تطبيقات فعالة لإدارة التكنولوجيا وبالأخص المتعلقة بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.



كما نظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، فعاليات ورشة عمل بعنوان "تحسين جودة البرامج والتكوين في كليات التربية وتفعيل دورها في ترسيخ قيم المواطنة والتعايش والحوار"، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) خلال الفترة من 29-31 أكتوبر الماضى، بمقر اللجنة الوطنية لليونسكو في السادس من أكتوبر.



وتهدف الورشة إلى تعزيز القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات التربوية والمهارات الفنية لدى خبراء تحسين جودة البرامج والتكوين فى كليات التربية، فضلا عن اكتساب المشاركين معارف وخبرات جديدة في مجال تحسين جودة برامج كليات التربية، ومواكبة التطورات ذات الصلة بمفاهيم الجودة في برامج كليات التربية، بالإضافة إلى تعريف المشاركين على أحدث معايير وأنظمة تحسين الجودة لبرامج كليات التربية، واكتساب مهارات إدارة ثقافة الجودة وتحقيق استدامتها، والتعرف على التجارب الدولية الحديثة في نظم اعتماد الجودة وقياسها في التعليم.



بينما بدأت امس انتخابات الجولة الأولى بكليات جامعة القاهرة، حيث شهد اليوم ذاته الفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً.



ومن المقرر أن يستمر تنفيذ باقى مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمني الذى تم إعلانه مسبقا، حيث تعقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ونائبه على مستوى الجامعة يوم 14 نوفمبر، وانتخاب رئيس الاتحاد يوم 13 نوفمبر