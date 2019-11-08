رسالة خادعة من نتفلكس تسرق حسابك بالبنك

هناك عملية احتيال جديدة مروعة من Netflix يتعرض لها مستخدمو التطبيق في الآونة الأخيرة، تستهدف البطاقات الائتمانية وأرصدتهم في البنوك.





يستغل البعض اسم "نتفلكس" بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني، يخبر مستخدمي Netflix أن حسابهم قد تم إغلاقها مؤقتًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





تتضمن الرسالة: "نواجه بعض المشكلات في معلومات الفواتير الحالية الخاصة بك. سنحاول مرة أخرى ، ولكن في الوقت نفسه قد ترغب في تحديث تفاصيل الدفع الخاصة بك."





ويطلب من المستخدمين تحديث حساباتهم عبر رابط مدمج في البريد الإلكتروني. بمجرد أن ينقر شخص ما على الرابط ، يتم نقله إلى موقع ويب يبدو متطابقًا تقريبًا مع صفحة تسجيل الدخول الرسمية إلى Netflix.





ولكن بدلًا من التحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور وتسجيلك في Netflix كما ستحصل عليه من خلال صفحة تسجيل الدخول الرسمية ، يرسل هذا الشخص التفاصيل التي أدخلتها إلى منشئي موقع الويب المشبوه.





من المحتمل أن يستخدم المهاجم هذه البيانات الشخصية لمحاولة الوصول إلى الحسابات والخدمات الأخرى، لذلك إذا تلقيت رسالة البريد الإلكتروني هذه التي تدعي أنها من Netflix ، قم بحذفها فورًا، لا تتبع الرابط أو تسلم بياناتك.





فيما قال Netflix: "نحن نأخذ أمان حسابات أعضائنا على محمل الجد ، ويستخدم Netflix العديد من التدابير الاستباقية لاكتشاف النشاط الاحتيالي للحفاظ على أمان خدمة Netflix وحسابات أعضائنا.



