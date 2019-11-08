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أخبار البلد

بعد الإساءة إليه..«تويتر» ينتفض من أجل الشيخ الشعراوي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
الشيخ الشعراوي
الشيخ الشعراوي
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إيمان طلعت
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #الشيخ الشعراوي بعد موجة الهجوم التى تعرض لها إمام الدعاة خلال الأيام الماضية على يد بعض الممثلين والإعلاميين.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر فى مصر ودول الخليج، حيث أعاد المدونون نشر كلمات الشيخ الشعراوي وفيديوهاته النادرة وسط دعوات بالترحم عليه والدفاع عنه ووصفه بأحد أعظم من أنجبت مصر.

واعتبر البعض أن الهجوم على الشيخ الشعراوي ربما تمثل منحة من الله لـ إمام الدعاة حيث أراد هؤلاء المتطاولون الإساءة إليه فتحولت كل مواقع التواصل الاجتماعي لمنصات للدفاع عنه والترحم عليه .
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