مسك الهاتف بنفسه ..عمرو دياب يظهر فى فيديو مع أحد المعجبين بـ موسم الرياض.. شاهد





على الرغم من أن الفنان عمرو دياب لا يحب الظهور في وسائل الإعلام بشكل كبير، ويفضّل الابتعاد عن الأضواء مع اكتفائه بتقديم الفن الخاص به وإحياء الحفلات الغنائية، إلا أن أحد الشباب المشهورين على السوشيال ميديا نجح في إقناعه بمسك هاتفه وتصوير فيديو معه بعد إحيائه لحفل الرياض، ومن ثم قام الفتى بنشر الفيديو من خلال حسابه على "فيس بوك".وقال الشاب في الفيديو: "العالمي يعني نمبر وان الحقيقي اقسم بالله واقف على المسرح ربنا يديله الصحة يعني .. يتنطط انا اتعب"، ويرد عليه عمرو دياب وهو ضاحكًا: "بس بقى"، من ثم يستكمل الفتى حديثه: "خلاص قضى علينا ف عز شبابنا .. ده عالمي .. بس ايه رايك ف الرياض؟"، ويجاوب عمرو: "والله عشرة على عشرة".واختتم الشاب الذي يدعى مصطفى حديثه قائلًا: "هو ده الهرم الرابع:"، ويرد عمرو مجددًا: "حبيبي .. صباح العسل".