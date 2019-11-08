AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسك الهاتف بنفسه ..عمرو دياب يظهر فى فيديو مع أحد المعجبين بـ موسم الرياض.. شاهد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:55 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
آيه عاطف
على الرغم من أن الفنان عمرو دياب لا يحب الظهور في وسائل الإعلام بشكل كبير، ويفضّل الابتعاد عن الأضواء مع اكتفائه بتقديم الفن الخاص به وإحياء الحفلات الغنائية، إلا أن أحد الشباب المشهورين على السوشيال ميديا نجح في إقناعه بمسك هاتفه وتصوير فيديو معه بعد إحيائه لحفل الرياض، ومن ثم قام الفتى بنشر الفيديو من خلال حسابه على "فيس بوك".

وقال الشاب في الفيديو: "العالمي يعني نمبر وان الحقيقي اقسم بالله واقف على المسرح ربنا يديله الصحة يعني .. يتنطط انا اتعب"، ويرد عليه عمرو دياب وهو ضاحكًا: "بس بقى"، من ثم يستكمل الفتى حديثه: "خلاص قضى علينا ف عز شبابنا .. ده عالمي .. بس ايه رايك ف الرياض؟"، ويجاوب عمرو: "والله عشرة على عشرة".

واختتم الشاب الذي يدعى مصطفى حديثه قائلًا: "هو ده الهرم الرابع:"، ويرد عمرو مجددًا: "حبيبي .. صباح العسل".

 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إصابة 28 طالبا فى انقلاب أتوبيس رحلات بطريق قنا - سفاجا

قتيلان بالعياط .. خفير يقتل طفلا بالرصاص ووالد القتيل يهشم رأس المتهم انتقاما

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 -11 -2019 والقنوات الناقلة

دعاء يوم الجمعة.. للميت والصديق والمريض ويحقق الأمنيات

إحنا بقينا وحشين أوى..ريهام سعيد توجه رسالة لـ جمهورها

قلبي واجعني عليك أوي .. محمد إمام يودع الراحل هيثم أحمد زكي .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ريا أبى راشد تتجول فى شوارع تركيا

فورد تطلق توروس 2020 في الأسواق العربية عدا مصر .. صور

لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو