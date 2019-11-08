بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من الجامع الأزهر الشريف .



وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت عن موضوع خطبة الجمعة اليوم بتاريخ 11 ربيع أول 1441 هـ ـ الموافق 8 نوفمبر 2019م تحت عنوان "صور مشرقة من حياة الصحابة".



وأكدت الوزارة، في بيان لها، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.



وعبرت الوزارة عن ثقتها، في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.