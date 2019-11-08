AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بريطانيا تغرق بسبب الأمطار.. والمواطنون ظلوا محاصرون في المياه طوال الليل

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:35 ص
مياه الأمطار في شوارع
مياه الأمطار في شوارع بريطانيا
Advertisements
أماني إبراهيم
تعرضت أجزاء واسعة من بريطانيا لفيضانات واسعة النطاق تسببت في غرق السيارات بالكامل، وإعاقة حركة المارة بالشوارع.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فقد تسببت الأمطار في محاصرة المتسوقين بالمولات والمحلات بها طوال الليلة الماضية، ومنهم طفلة تدعى داكوتا هالام (12 عاما) ظلت محاصرة بمركز تسوق ميدول في شيفيلد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأمطار الغزيرة التي شلت الحركة المرورية في أنحاء البلاد.

وأثارت الأمطار الغزيرة حالة من الفوضى في أنحاء البلاد، وتركت الأمطار آلاف الركاب في الشوارع يواجهون معركة الوصول إلى العمل أو المنزل.

وحذرت شبكة السكك الحديدة التي تمتلك البنية التحتية للسكك الحديدية في بريطانية إنها ستقوم بعملية التفتيش عن المسارات، وحذرت من ان الاضطرابات في الطقس قد تستمر حتى نهاية الأسبوع على الرغم من تحسن الطقس في العديد من المناطق.

بريطانيا تغرق بسبب الأمطار.. والمواطنون ظلوا محاصرون في المياه طوال الليل
بريطانيا تغرق بسبب الأمطار.. والمواطنون ظلوا محاصرون في المياه طوال الليل
بريطانيا تغرق بسبب الأمطار.. والمواطنون ظلوا محاصرون في المياه طوال الليل
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مشيت حافية وقطعوا شعرها.. عمدة مدينة بوليفية تواجه الموت لهذا السبب.. فيديو وصور

تركى آل الشيخ ينشر صورة لأحمد حلمي مع سعفان وعمرو أديب .. شاهد

تعرف على فوائد تناول البرتقال مع البنجر

إحنا بقينا وحشين أوى..ريهام سعيد توجه رسالة لـ جمهورها

لكل اسم حكاية .. ماذا تعرف عن القاهرة والسبب الحقيقي لتسميتها

بريطانيا تغرق بسبب الأمطار.. والمواطنون ظلوا محاصرون في المياه طوال الليل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ريا أبى راشد تتجول فى شوارع تركيا

فورد تطلق توروس 2020 في الأسواق العربية عدا مصر .. صور

لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو