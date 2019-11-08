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أخبار البلد

اقتدوا بسنته.. شيخ الأزهر يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف
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محمد شحتة
تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر بصادق التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن ذكرى المولد النبوي، عوالم من ذكريات عطرة، تمثل حلقة الوصل في إضاءة الأرض بنور السماء، يحتفل بها قرابة مليار وثلث المليار في مشارق الأرض ومغاربها، تستوجب الاحترام والتوقير في كل عصر وقبيل.

ودعا فضيلة الإمام الأكبر -بهذه المناسبة الطيبة- المسلمين في العالم كله إلى الاقتداء بالنبي الكريم واستلهام الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها سيرته النبوية الشريفة.
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