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حوادث

منعه من رفع القمامة قبل فرزها.. نباش يطعن عامل نظافة في الإسكندرية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:00 م
نباش يطعن عامل نظافة
نباش يطعن عامل نظافة
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أحمد عبد العزيز
أقدم "نباش" على طعن عامل نظافة بسكين لمنعه من القيام بعمله في جمع القمامة من شارع العيسوي بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية قبل أن يقوم هو بفرزها أولا.

تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغا من مستشفى شرق المدينة يفيد وصول المدعو "توفيق.أ.ت.أ"، 26 عاما، مقيم بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عامل نظافة، مصابا بجرح طعني بالعضد الأيمن.

تفاصيل الواقعة
انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من التقرير الطبي إصابة المذكور بجرح طعني في العضد الأيمن، أبعاده حوالي 3x7 سم، مع وجود اشتباه قطع في الشريان والعصب ما يستدعي عرضه على جراح أوعية دموية.

وبسؤال العامل المصاب، قال إنه أثناء ممارسة مهام عمله في جمع القمامة من أحد الصناديق بشارع البكباشي العيسوي بمنطقة جيهان بـ "وردية الجمع الليلي" حاول أحد النباشين منعه من رفع القمامة حتى ينتهي من فرزها فرفض ففوجئ بالأخير يطعنه بسكين.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة أول المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
منعه من رفع القمامة قبل فرزها.. نباش يطعن عامل نظافة في الإسكندرية
منعه من رفع القمامة قبل فرزها.. نباش يطعن عامل نظافة في الإسكندرية
منعه من رفع القمامة قبل فرزها.. نباش يطعن عامل نظافة في الإسكندرية
منعه من رفع القمامة قبل فرزها.. نباش يطعن عامل نظافة في الإسكندرية
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