انفجار في منجم بـ ألمانيا.. و30 عاملا تحت الأنقاض

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بانفجار منجم بألمانيا وحصار 30 شخصا تحت الأرض.



ووفقًا لـ روسيا اليوم، قالت الشرطة الألمانية إن انفجارا وقع في منجم في توتشنتال بوسط ألمانيا أدى إلى إصابة شخصين وحصار 30 عاملا تحت الأرض، موضحة أن هناك عملية إنقاذ كبرى جارية.



وأوضحت مصادر أن الأشخاص العالقين موجودون في منطقة آمنة من المنجم الواقع في بلدة توتشنتال التي تبعد 150 كيلومترا عن العاصمة برلين.