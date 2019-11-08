AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انفجار في منجم بـ ألمانيا.. و30 عاملا تحت الأنقاض

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:35 م
انفجار منجم
انفجار منجم
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بانفجار منجم بألمانيا وحصار 30 شخصا تحت الأرض.

ووفقًا لـ روسيا اليوم، قالت الشرطة الألمانية إن انفجارا وقع في منجم في توتشنتال بوسط ألمانيا أدى إلى إصابة شخصين وحصار 30 عاملا تحت الأرض، موضحة أن هناك عملية إنقاذ كبرى جارية.

وأوضحت مصادر أن الأشخاص العالقين موجودون في منطقة آمنة من المنجم الواقع في بلدة توتشنتال التي تبعد 150 كيلومترا عن العاصمة برلين.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. اشرف زكي: هذا هو سبب وفاة هيثم أحمد زكى.. عمرو دياب من الرياض: أشكر تركي آل الشيخ وجمهور السعودية كبير جدا

استدرجها بالنسكافيه وأنهى حياتها في رشاح الجيزة

بعد غيابه عن الجنازة.. محمد رمضان ينعي هيثم أحمد زكى عبر فيسبوك

الحكومة تنفي 11 شائعات في 7 أيام.. فيديو وإنفوجراف

شاهد.. بلطجي يلقي البنزين على 8 ضباط شرطة محاولا إشعال النار فيهم

مسابقة أجمل سيقان في الكويت والجائزة باهظة الثمن.. آخر تطورات القضية المثيرة للجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ريا أبى راشد تتجول فى شوارع تركيا

فورد تطلق توروس 2020 في الأسواق العربية عدا مصر .. صور

لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو