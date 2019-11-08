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فن

انفصالك أزمة نفسية.. متابع يحرج أصالة بسبب زوجها

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:02 م
صدى البلد
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ماجدة المهدى
نشرت الفنانة السورية أصالة نصري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت أصالة في الصورة وهي داخل الاستوديو أثناء تسجيل إحدى أغنياتها.

وتفاعل عدد كبير من محبيها على الصورة وجاءت التعليقات كالآتي : "انت عارفة انه انفصالك معيش محبينك في أزمه نفسيه أكتر من أزمتكم انتوا نفسكم؟ والله عشنا معكم القصه بتفاصيلها ... لازمنا فترة استيعاب"

وعلق آخر" " ويا زينك وانتي عم تغني".

وتابعت أخرى: "أصولتي الله يحميك ومايحرمنا منك انتي كتلة احساس وطيبه وتواضع بعشقك "

يذكر أن أصالة كانت أصدرت بيانا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه حقيقة ما يتردد من شائعات قائلة : "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصًا، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إنّ كان هناك خبرًا لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري.
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