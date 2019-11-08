القاهرة تشهد مباحثات لتفعيل مبادرة الرخاء لأفريقيا الأمريكية

التقى الوفد الأمريكي برئاسة السيد ماثيو،القائم بأعمال المنسق العام لمبادرة الرخاء لأفريقيا، مع كل من مدير الشؤون الأفريقية ومدير الشؤون الأمريكية بالتمثيل التجاري.



وحضر اللقاء مساعد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من أعضاء السفارة الأمريكية في القاهرة.



وبحث الجانبان الآليات التي توفرها مبادرة الرخاء لأفريقيا والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية العام الماضي، حيث استعرض مدير الشؤون الأفريقية بالتمثيل التجاري الفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية للشركات الأمريكية خاصة فرص الاستثمار والتعاون المشترك.



وأضاف مدير الشؤون الأمريكية أن مبادرة "رخاء أفريقيا" تستهدف توفير تمويل وتسهيلات وضمانات للشركات الأمريكية بقيمة ٦٠ مليار دولار لتسهيل عملها داخل القارة الأفريقية، وكذلك تشجيع التجارة المتبادلة وإنشاء روابط اقتصادية بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية.



وأكد الجانب الأمريكي أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع مصر ودول شمال أفريقيا في مبادرة تستهدف تعميق التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية كافة، منوها إلى اهتمام الجانب الأمريكي بالمشروعات القومية الكبرى في مصر.



وكانت الحكومة الأمريكية قد أطلقت مبادرة “رخاء أفربقيا” لدعم الروابط بين رواد الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية وشعوب الدول الإفريقية، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا، كما تتيح المبادرة اكتشاف الفرص المتاحة لممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا، لكي تستفيد منها الشركات الأمريكية للعمل في إفريقيا.

