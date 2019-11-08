بسبب وجبة دجاج.. شاب يدخل في غيبوبة ويصاب بـ شلل تام

لن يأتي على بال أحد أن وجبة دجاج لذيذة يتم التهامها على جوع شديد تكون سببا في أن يتحول جسد شخص غير قابل للحركة لسنواته القادمة، ولكن بكل أسف حدث ذلك مع مهندس IT يبلغ من العمر 39 عامًا من مدينة بورتسليد المجرية.





فقد أصيب "ريتشارد جاكسون " بالشلل في الرقبة بعد أن تم تقديم إليه دجاج غير مطهو جيدًا في أحد المطاعم، ويحكي "جاكسون" ما جرى معه أنه تناول وجبة دجاج في لندن في ديسمبر الماضي، وبعد ذلك بدأ يشعر بالمرض وتم نقله إلى المستشفى في حالة من الهذيان.





تدهورت حالته بسرعة وفقد خلال 24 ساعة القدرة على استخدام ذراعيه ولم يتمكن من البلع، وسرعان ما أصيب بالشلل من الرقبة إلى الأسفل وترك في غيبوبة لمدة عشرة أيام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.





كان الأطباء في حيرة من أمره وما الأسباب التي أدت إلى مرضه بهذا الشكل، إلى أن توصلوا إلى السبب بعد فترة من التحاليل والإشاعات، فقال "جاكسون" :"أصبت بتسمم غذائي خفيف من دجاج غير مطبوخ بشكل جيد مما تسبب في حالة نادرة شديدة المناعة الذاتية تاركة لي بالشلل".



