تنظيم المرحلة الثانية لدورة تنمية الوعى بالمحليات والمجالس الشعبية بالمنيا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، المرحلة الثانية من دورة تنمية الوعى بالمحليات، وذلك بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة والادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا .



حاضر في الدورة هانى أبو القمصان مدير المركز المصرى لحقوق المرأة ، وسحر صلاح منسق المركز المصرى لحقوق المرأة .



قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن الندوة تناولت التعريف بالإدارة المحلية واختصاصات المجلس المحلي وتشكيله وشروط الترشيح وأداوات الرقابة بالمجلس المحلي ، وتمكين المرأة والشباب.



وأضاف أن المديرية تفتح أبوابها لأي شاب يحمل آي فكر أو مبادرة لخدمة الوطن وتعود بالمصلحة العامة لوطننا الغالي مصر، ودعا الشباب للمشاركة في أنشطة المديرية من معسكرات وندوات وتدريبات تثقيفية وتدريبات تخدم الشباب فى سوق العمل المحلي والدولي .



