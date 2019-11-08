اللواء محمد الشهاوي: الإرهاب والتشكيك لن يثني مصر عن التقدم.. فيديو

أكد اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد من حديثه خلال احتفالية المولد النبوي عن الكثير من المعاني هي أن ثوابت الأديان ثابتة وراسخة لا يمكن أن يغيرها أحد.



وأضاف مستشار كلية القادة والأركان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى أن الرئيس أكد ضرورة مكافحة الإرهاب لحماية الدين نفسه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى القضاء على جذور الإرهاب.



وتابع مستشار كلية القادة والأركان أن الرئيس أكد أيضا ضرورة الحفاظ على الثوابت الدينية فالإرهاب يرتكب جرائم باسم الدين.



وأشار مستشار كلية القادة والأركان إلى أن التطرف والإرهاب والتشكيك والإفتراء لن يثني الشعب عن المضي نحو المستقبل والتقدم.