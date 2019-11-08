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ديني

الهدهد: عرف رسول الله بالأخلاق الحميدة قبل الوحي بـ40 عامًا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:08 م
الدكتور إبراهيم الهدهد،
الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق
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إيمان طلعت
قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، إنه عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الجهل والكفر وتحقق العدل وذهب الظلم، وعرفه أهل مكة بينهم لمدة 40 عامًا قبل أن يبعث وقبل أن يوحى إليه بالأخلاق الحميدة.

وأضاف «الهدهد» خلال إلقائه خطبة الجمعة بالجامع الأزهر اليوم بعنوان «صور مشرقة من حياة الصحابة»، قائلًا: " أنه لما كان صلى الله عليه وسلم لديه 35 عامًا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وكان أهلها حينئذ يجددون بناء الكعبة فإختلفوا إختلافًا شديدًا بمن الذى يحظي بشرف حمل الحجر الأسود ويضعه فى مكانه من الكعبة فجاء حكيمهم فقال نحتكم أول قادمًا فإذ أول داخلًا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينما رأؤه جميعًا قالوا شهادة جماعية الأمين رضيناه حكما وذلك قبل أن يُبعث إليه صلى الله عليه وسلم شهدوا له جميعًا بالأخلاق الحميدة حيث وصفه المولى عز وجل {وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ}.

وأشار إلى أنه لما بُعِثَ الحبيب كذبوه مع أنهم يوقنون أنه الصادق الأمين ولذلك فإن الأمة إعتادت أن تحتفل بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمن يسألون لماذا لم يحتفل أبو بكر الصديق بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يعلم أن الصحابة كانوا يحتفلون برسول الله صلى الله عليه وسلم كل لحظة.

وتابع قائلًا: إن العلماء قالوا فى شرح حديث ((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ))، بأنه جامع لشرح كل انواع الحب فإن محبة الولد محبة إشفاق ورحمة ومحبة الوالد محبة إجلال وتوقير ومحبة سائر الناس إنما هى مشاكلة واستحسان فلم يكمل إيمان إحدًا إلا بأن يجمع الحب كله برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا لم يكن غريبًا كما جاء فى الحديث الصحيح ان سيدنا عمر ابن الخطاب رضى الله عنه قال يارسول الله والله انى لأحبك أكثر من كل شئ إلا من نفسي فقال لا يا عمر ثم راجع عمر نفسه كما راجع كثير من الصحابة أنفسهم فلما اختبروا انفسهم وايمانهم بالله وبحب رسول الله ورأى أحدهم أنه لو كان مع أحدهم درهم يحتاجه رسول الله وطلبه فإنه يقدم طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب نفسه فلما أيقنوا من ذلك قالها عمر أنا أحبك أكثر من نفسي فقال الأن يا عمر أى الآن صرت كامل الإيمان لأنك جمعت أنواع الحب برسول الله صلى الله عليه وسلم.
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