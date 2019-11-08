ميلان يكشف حقيقة التعاقد مع إبراهيموفيتش

كشف نادي إيه سي ميلان الإيطالي حقيقة التعاقد مع السويدي إبراهيموفيش لاعب فريق لوس أنجلوس الأمريكي.





وكان دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي، أكد أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي وقع على عقود انتقاله لفريق ميلان الإيطالي.





وذكرت شبكة " سكاي سبورتس" العالمية، أن نادي ميلان نفي أي وجود أي مفاوضات مع إبراهيموفيتش في الوقت الحالي.





وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، وبالتالي فإنه يستطيع الانتقال مجانًا إلى أي فريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



