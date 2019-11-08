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رياضة

بسبب الأحداث السياسية.. تجميد الدوري البوليفي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:03 م
الدوري البوليفي
الدوري البوليفي
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عبدالله هشام
قرر الاتحاد البوليفي لكرة القدم تأجيل تأجيل الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري المحلي المتوقف منذ أكثر من أسبوعين بسبب الأزمة السياسية والاحتجاجات التي تشهدها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 20 أكتوبر الماضي.

وفي بيان صدر عن الاتحاد البوليفي أعاد سبب تأجيل الجولة ال22 لما تواجهه البلاد من نزاعات، ويعد هذا التأجيل السادس لمباريات الدوري البوليفي الذي من المفترض أن ينتهي يوم 11 ديسمبر المقبل.

يذكر أن آخر جولة أقيمت يومي 18و19 أكتوبر الماضي قبل انطلاق فترة التوقف الدولية لخوض المنتخبات مبارياتها.
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