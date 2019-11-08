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أخبار العالم

بريطانيا تغرق فى شبر مية ..فيضانات عارمة تجتاح القرى الإنجليزية وتحاصر المواطنين.. فيديو وصور

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:00 م
فيضانات تجتاح شوارع
فيضانات تجتاح شوارع مدن بريطانية
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أحمد محرم
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أمطارًا غزيرة تسببت في اجتياح فيضانات شوارع مدينة شيفيلد البريطانية بمقاطعة يوركشاير جنوبي البلاد، ما أجبر بعض المارة ورواد مركز تسوق "ميدوهول" على قضاء ليلتهم داخل المركز، بينما استخدم رجال الإطفاء قوارب مطاطية لإنقاذ آخرين علقوا داخل مركز تسوق "بارك جيت".

وقدم العاملون بمركز "ميدوهول" وجبات خفيفة ومشروبات مجانية لرواد المركز، الذين اضطروا للمبيت داخله، حيث افترشوا الطرقات والطاولات، كما حاول العاملون بالمركز إحضار سيارات أجرة لنقل بعض الأسر إلى منازلها.

وأضافت الصحيفة أن السلطات أخلت عشرات المنازل بمدينة مانسفيلد، إثر وقوع انهيارات طينية سببتها الفيضانات الكاسحة.

وأصدرت السلطات البريطانية نشرات تحذير تنصح المواطنين بعدم السفر على خمس خطوط سكك حديدية تنطلق من شيفيلد.

وقال سكان من قرى قريبة من مدينة دونكاستر إن مياه الفيضانات أغرقت قرى كاملة، وحذرت سلطات المدينة المواطنين من مغادرة منازلهم.


بريطانيا تغرق فى شبر مية ..فيضانات عارمة تجتاح القرى الإنجليزية وتحاصر المواطنين.. فيديو وصور
بريطانيا تغرق فى شبر مية ..فيضانات عارمة تجتاح القرى الإنجليزية وتحاصر المواطنين.. فيديو وصور
بريطانيا تغرق فى شبر مية ..فيضانات عارمة تجتاح القرى الإنجليزية وتحاصر المواطنين.. فيديو وصور
بريطانيا تغرق فى شبر مية ..فيضانات عارمة تجتاح القرى الإنجليزية وتحاصر المواطنين.. فيديو وصور
بريطانيا تغرق فى شبر مية ..فيضانات عارمة تجتاح القرى الإنجليزية وتحاصر المواطنين.. فيديو وصور
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