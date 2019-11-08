توقعات بارتفاع الأسعار .. الفلاحين تحذر من الزيادة بسبب عوامل طارئة.. الزراعيين تنفى.. وتوقعات باستمرارها خلال فصل الشتاء

نتوقع غلاء الأسعار خلال فصل الشتاء

الفلاحين تحذر من ارتفاع اسعار الخضراوات واللحوم بسبب عوامل طارئة

الزراعيين تنفى ارتفاع أسعار السلع بالأسواق



حالة من عدم الاستقرار تشهدها الأسواق ما بين ارتفاع وانخفاض الأسعار، فقد انخفضت الأسعار خلال الفترة الأخيرة ، ولكن ظهرت توقعات جديدة لتقضى على آمال المواطنين فى استمرار هذا الانخفاض لتتوقع عودة الارتفاع، خلال الفترة المقبلة.



وفى نفس السياق، تم إستطلاع التقرير الآتى لرصد التوقعات بإرتفاع أم انخفاض أسعار الخضروات والفواكه والدواجن واللحوم بالأسواق.



قال حسين عبدالرحمن ابوصدام ، نقيب الفلاحين، إنه على الرغم من حالة استقرار الأسعار التي يشهدها السوق وتوقعات الخبراء بمزيد من الانخفاضات في الاسعار إلا أن دخول بعض العوامل الطارئة قد يدفع لارتفاع اسعار المواد الغذائية ان لم يتم تدارك ذلك من قبل الحكومة.



وأضاف ابوصدام أن أسعار اللحوم الحمراء قد تعاود الارتفاع لعدة أسباب من أهمها وقف استيراد الماشيه من السودان (لانتشار حمي الوادي المتصدع ) مع عدم فتح باب بديلا عن ذلك ‘ إضافة إلى الانخفاض الكبير في اسعار المواشي في الفتره السابقه مع ارتفاع اسعار الاعلاف ادي لتخلص عدد كبير من المربين من مواشيهم بالبيع مما أضعف الإنتاج المحلي.



وأكد أن دخول فصل الشتاء قد يؤدي لزيادة أسعار الدواجن لنقص الانتاجية نتيجه خروج بعض صغار المزراعين من السوق لتوقع الاصابة بالامراض الشتوية وزيادة تكلفة التربيه مما يزيد الطلب علي اللحوم الحمراء فيقل المعروض وترتفع الأسعار.



وأضاف أبوصدام أن تأخر نضج محصول الطماطم في العروة الشتوية مع ارتفاع الطلب عليها لبرودة الجو قد يؤدي لزيادة اسعارها مع تأثر عدد كبير من الزراعات بشمال الصعيد بالنيماتودا والأمراض الفيروسية الاخري التي تؤدي لتجعد واصفرار الأوراق وتعفن الجذور ما يؤدي لقلة إنتاجها وقصر عمر النبات.



وتابع قائلًا :" قرب انتهاء إنتاج مناطق الوجه البحري وخاصة النوبارية ووادي النطرون المزروعة في شهر يونيو الماضي مع انتشار اصناف من انواع الطماطم قليلة الانتاجبه وغير مقاومه للامراض ولا تتحمل التغيرات المناخية".



وأوضح "نقيب الفلاحين" أن الزيادة المحتملة في الأسعار هي زيادات طبيعية تحدث من حين لآخر لثمار الطماطم التي لقبت بالمجنونة لهذا السبب الانخفاض في الأسعار الفترة الاخيرة غير طبيعي سبب خسائر للمنتجين وأن عودة الاسعار لطبيعتها امر متوقع لإحداث التوازن المطلوب.



ولفت إلى ان مصر تزرع نحو 365 الف فدان طماطم تقريبا في ثلاث عروات اساسيه هي العروة الصيفي 210 أفدنة تقريبا والعروه النيلي يزرع بهاحوالي 30 الف فدان والعروه الشتويه ويزرع بها 125 الف فدان تقريبا بمتوسط انتاجية حوالي 15 طنا للفدان.



أكد فريد واصل ، نقيب المنتجين الزراعيين ، أن الموسم الشتوى يختلف عن الموسم الصيفى من حيثُ الإنتاجية؛ حيثُ إن الصيف يشهد زيادة فى الإنتاجية أما الشتاء يقل الإنتاج فيه لذا فمن المتوقع غلاء الأسعار خلال الفترة القادمة.



وقال واصل لـ "صدى البلد"، إنه بالفعل سترتفع أسعار الدواجن خلال فصل الشتاء ؛ حيثُ سيقل المعروض منها نتجة عزوف بعض مربي الدوجن عن تربيتها نظرًا لعدم توافر عوامل التدفئة بالمزارع .



وأشار "نقيب المنتجين الزراعيين" إلى أنه تغيب الغلاء المبالغ فيه الذى أنتشر منذ سنوات دون حق خاصًة بعد افتتاح الرئيس السيسي للصوب الزراعية ، حيثُ زاد المعروض وقل الطلب .



وتابع: "محافظات الجمهورية أصبحت متحزمة بالصوب الزراعية مما يسد الفجوة الغذائية لدينا".



وعلى سياق آخر ، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن أى سلعة دائمًا تخضع لقانون العرض والطلب، وبما أن هناك وفرة من المنتجات الزراعية فمن غير المتوقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة.



وأضاف خليفة لـ"صدى البلد"، أن البطاطس الجديدة بدأ طرحها بالأسواق لذا ستنخفض أسعارها نظرًا لوفرتها، وكذلك البصل والأرز والسكر.



وأوضح نقيب الزراعيين أن الأخبار المنتشرة حول ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن ماهى إلا شائعات؛ حيثُ أن جميع المؤشرات لا تنذر بذلك.



وأشار إلى أن وقف استيراد الماشيه من السودان (لانتشار حمي الوادي المتصدع ) مع عدم فتح باب بديلا عن ذلك لا يؤثر على أسعار اللحوم الحمراء؛ حيثُ أن هناك كميات كبيرة من اللحوم المحلية بالأسواق.

