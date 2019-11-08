الاستثمار في العنصر البشري..هالة السعيد: نستهدف تحقيق رضا المواطن..تطوير مهارات ٢٤ ألف موظف حكومى..إعداد 50 من القيادات الوسطى..تأهيل 86 قيادة نسائية..ومنظومة المواليد والوفيات الأكثر استفادة

- وزارة التخطيط تصدر تقريرًا عن تعزيز كفاءة العاملين

- هالة السعيد: ٢٤ ألف إجمالي عدد المتدربين المشاركين بالبرامج التدريبية

- برنامج تدريب العاملين بمنظومة تسجيل المواليد بلغ نحو ١١ ألف متدرب









أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرًا يتناول جهود الوزارة في عملية تدريب الموظفين وتعزيز كفاءتهم وتأهيلهم وذلك من خلال البرامج التدريبية والخطط التي أعدتها الوزارة في هذا الشأن.





وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حرص الوزارة على توفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء القدرات باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري والمعني بفكرة الاستثمار في العنصر البشري مما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة وهو الهدف الرئيسي لخطة الإصلاح الإداري.





ونوهت هالة السعيد إلى أن الجهود المبذولة في تنفيذ الخطة تستهدف أولًا وأخيرًا تحقيق رضا المواطن من خلال نشر مبادئ الحوكمة وتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات فضلًا عن السعي نحو بناء القدرات مما يعزز كفاءة العاملين بما ييسر عملية الحصول على الخدمات من ناحية ويواكب التطور التكنولوجي والتغيرات الحالية من حيث استحداث وحدات جديدة بنظم عمل حديثة ومواكبة للتغيرات التي نشهدها حاليًا.





وأشارت هالة السعيد إلى أن الوزارة قامت بإعداد مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء، ليصل إجمالي عدد المتدربين إلي نحو ٢٤ ألف متدرب مشيرة أن برنامج تدريب العاملين بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات حظي بأعلى عدد متدربين بلغ نحو ١١ ألف متدرب.





واستعرض تقرير وزارة التخطيط البرامج التي تم تقديمها لتطوير أداء العاملين والتي تضمنت برنامج تأهيل وتطوير القيادات الوسطى وتنمية قدراتها الإدارية والتنفيذية بإجمالي عدد متدربين 50، برنامج Certified Key Performance Indicators بعدد متدربين بلغ 21 متدرب فضلًا عن برنامج أساسيات إدارة المشاريع وبلغ عدد متدربيه 22 متدرب.





وتابع التقرير متناولًا البرنامج الاستراتيجى وطنى 2030 والذي بلغ عدد متدربيه 6638 فضلًا عن برنامج التخطيط الاستراتيجى بإجمالي متدربين 213 متدرب، وبرنامج الحوكمة والمراجعة الداخلية بعدد متدربين 177.





وتضمن تقرير وزارة التخطيط برامج الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات بعدد متدربين بلغ2247 متدربا، والقيادة الفعالة بعدد متدربين 238، إلي جانب برنامج الموارد البشرية التمهيدى- المفاهيم الحديثة لإدارة الموارد البشرية بعدد متدربين بلغ 694، وبرنامج الموارد البشرية المتقدم- التخطيط الاستراتيجى والذي بلغ عدد متدربيه 489 متدرب فضلًا عن برنامج الموارد المتقدم-تدريب وتنمية الموارد البشرية بعدد متدربين بلغ 373 متدربا.



