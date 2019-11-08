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فن

شاهد.. استعدادات عاصي الحلاني لإحياء حفلاته بمصر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:11 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
يستعد الفنان عاصي الحلاني لإحياء حفلاته الجديدة بمهرجان الموسيقى العربية والمقرر إقامتها بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ومسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ونشر عاصي الحلاني، فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يجمعه بفرقته الموسيقية اللبنانية والمصرية أثناء الانتهاء من تمارين الحفل وعلق قائلا: "انتهينا من التمارين مع الفرقة الموسيقية للحفلين المقررين يوم ٨/١١ و ا١١/١١على المسرح الكبير في ⁧‫#دار_الأوبرا_القاهرة‬⁩ والثانية على مسرح #سيد_درويش #الأسكندرية مع الفرقة اللبنانية والمصرية لتقدمة عرض رائع
وممتع باذن الله وانا بغاية الشوق للقاء الجمهور المصري المحب وان شاء الله بيكونوا احلى الليالي مع اهلى الطرب والفن الحقيقي ⁧‫#عاصي_الحلاني‬⁩ #مصر #القاهرة ##الأسكندرية #مسرح_سيد_درويش #تحيا_مصر".

وكان آخر ظهور للمطرب عاصى الحلانى فى الرياض عندما شارك فى موسم الرياض الذى أُقيم بالسعودية، وقدم هناك أحد حفلاته التى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.
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