شاهد.. استعدادات عاصي الحلاني لإحياء حفلاته بمصر

يستعد الفنان عاصي الحلاني لإحياء حفلاته الجديدة بمهرجان الموسيقى العربية والمقرر إقامتها بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ومسرح سيد درويش بالإسكندرية .





ونشر عاصي الحلاني، فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يجمعه بفرقته الموسيقية اللبنانية والمصرية أثناء الانتهاء من تمارين الحفل وعلق قائلا: "انتهينا من التمارين مع الفرقة الموسيقية للحفلين المقررين يوم ٨/١١ و ا١١/١١على المسرح الكبير في ⁧‫#دار_الأوبرا_القاهرة‬⁩ والثانية على مسرح #سيد_درويش #الأسكندرية مع الفرقة اللبنانية والمصرية لتقدمة عرض رائع

وممتع باذن الله وانا بغاية الشوق للقاء الجمهور المصري المحب وان شاء الله بيكونوا احلى الليالي مع اهلى الطرب والفن الحقيقي ⁧‫#عاصي_الحلاني‬⁩ #مصر #القاهرة ##الأسكندرية #مسرح_سيد_درويش #تحيا_مصر".



