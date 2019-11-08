وفاة أحد مشاهير السناب شات في السعودية.. ومحبوه ينعونه بكلمات مؤثرة

توفي أبو محمد الراشد، أحد مشاهير برنامج التواصل الاجتماعي "سناب شات"، والمعروف بـ "جنتل"، فجر اليوم الجمعة، نتيجة إصابته بأزمة قلبية، حيث تم نقله لمستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة لتلقي العلاج اللازم إلا أنه فارق الحياة.



ونعى الراشد عددا كبيرا من متابعي ومغردي تويتر، حيث انطلق صباح اليوم وسم "#ابو_محمد_الراشد" متصدرًا أكثر الوسوم تغريدًا في السعودية ودول الخليج، ودعا الكثير من المتفاعلين مع الوسم للراحل، بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.



ويعتبر الراشد من أكثر مشاهير سناب شات السعودي متابعة، وهو سعودي الجنسية ويعيش في القصيم، وأطلق على نفسه كينج الكيك وكينج سناب، وحصل على شهرة كبيرة في سناب شات نظرًا لمقاطعه التي تحمل حسًا فكاهيا.

