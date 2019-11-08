قرقاش: حان الوقت لـ تحل قطر مشكلتها مع مصر ودول المقاطعة

نشر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، وصف فيها اتفاق الرياض بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي بأهم حدث إيجابي في المنطقة، كما دعا قطر إلى حل مشاكلها مع مصر ودول المقاطعة العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.



وكتب قرقاش في تغريدته "في أسبوع حافل، يبرز اتفاق الرياض كونه الحدث الإيجابي الأهم في المنطقة، فهو يوحّد الصف، ويعزز الأمل، ويؤكد أهمية الدبلوماسية الحكيمة وتأثيرها. الجهود السعودية الخيّرة هندست هذا الاتفاق في إنجاز سياسي مقدّر. الإجماع حول الإتفاق هو الغالب، وترقب التنفيذ طبيعي".



وأضاف قرقاش "وبالمقابل، أستغرب استمرار الهجوم الإعلامي القطري على السعودية الشقيقة، وحول كل شاردة وواردة.. أما آن الأوان للدوحة أن تركن للهدوء والحكمة لتحل أزمتها مع جيرانها ومع مصر الشقيقة؟ شتّان بين الفعل السعودي الإيجابي والاستقصاد القطري السلبي".



وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الخميس، أعلن أهمية المضي قدما في تنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله، من أجل إرساء الاستقرار الذي ينشده أبناء المحافظات الجنوبية خاصة والوطن عامة.



يذكر أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقعا هذا الاتفاق - مساء الثلاثاء - بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.



ويؤسس الاتفاق - الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي - مرحلة جديدة من التعاون والشراكة وتوحيد الجهود؛ للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.



وينص الاتفاق - ضمن أبرز بنوده - على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.









