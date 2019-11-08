AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

78 عنصرا.. الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية فى بحيرة المنزلة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:24 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
Advertisements
مصطفى الرماح
شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات موسعة للقضاء على أشكال الجريمة فى بحيرة المنزلة بجانب تكثيف الحملات الأمنية لاستهداف المناطق التى يستغلها العناصر الإجرامية وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى، والتى من بينها "بحيرة المنزلة" بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، بورسعيد، دمياط" لضبط التشكيلات العصابية المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وفرض السيطرة والإتجار فـى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين، الذين يتخذون من البحيرة مأوىً لهم، وكذا تمشيط المسطح المائى لضبط مخالفات الصيد لاستمرار إحكام السيطرة الأمنية وبث الطمأنينة لدى المواطنين.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه بالقضاء على البؤر الإجرامية وأوكار الجريمة بمنطقة البحيرة المنزلة، وإعادتها إلى طبيعتها.

وأسفرت جهود الحملات مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام والتنسيق مع مديريات الأمن المعنية والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقطاع الأمن المركزى خلال الفترة من 3/8 حتى 29/10/2019 عن ضبط 78 عنصرا إجراميا (62 بأمن الدقهلية – 16 بأمن دمياط) واستهداف عنصر شديدة الخطورة (مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية- "مسجل شقى خطر- فرض سيطرة" سبق اتهامه فـى 13 قضية "سرقة بالإكراه، بلطجة، سلاح نارى، ضرب" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات وسلاح ") ومقتله إثر تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع القوات بمكان اختبائه بدائرة مركز شرطة صان الحجر بأمن الشرقية، وعثر بجوار على (بندقية آلية- 7 خزينة- طبنجة- 166 طلقة مختلفة الأعيرة- 190 قرص مخدر مبلغ مالى).

كما ضبط 247 قطعة سلاح نارى عبارة عن (46 بندقية آلية- 94 بندقية خرطوش- 5 طبنجة- 102 فرد محلى- 1076طلقة مختلفة الأعيرة)، 178 قضية اتجار بمضبوطات بلغت (330,385 كيلو جرام لمخدر البانجو- 4976,530 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,763 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 723 قرص مخدر) وبحوزة (371) متهما.

كما سقط فى القوات الأمن العام، 5 تشكيلات عصابية ضمت (11) متهما ارتكبوا (7) حوادث سرقات متنوعة، 33 قطعة سلاح أبيض (20 سكين، 11 مطواة، سيف، خنجر)، فضلا عن تنفيذ (42640) حكم ( 129جناية –16939 جزئى ومستأنف –13228غرامة 12344 مخالفة ) من بينها 2 بالمؤبد بإجمالى (6766) محكوم عليه.

كما ضبط (23) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، ( 2392) قضية "ثروة سمكية، زراعية ومستلزمات إنتاج زراعى، بيئة ومحميات طبيعية، منافع رى وصرف"وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

هناكل إيه النهارده.. فراخ مشوية بالزبدة والزعتر وفاصوليا خضراء وأرز ملون.. والحلو: دوناتس بحشوة الكاسترد

خطيبه هيثم أحمد زكي: عشان خاطري ادعوله

ياسمين الخطيب تنشر صورة والدتها..ومتابعون: العيلة كلها عسلية

الراجل لسه ميت.. الجمهور ينتقد منة فضالي بسبب هيثم أحمد زكي

شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر

دينا الشربيني لـ هيثم أحمد زكي: مش هاين عليا أنام واحنا سايبينك لوحدك

AdvertisementS

كالون الشقة وحقنة المسكن.. تفاصيل جديدة في وفاة هيثم أحمد زكي

ريهام سعيد عن سبب وفاة هيثم أحمد زكى: الدنيا اتقلبت لما قولت الكلام ده

لمواجهة احتكار bein sport.. كيف تشاهد أمم إفريقيا تحت 23 عاما في المنزل مجانا

فى بيان نارى .. الكاف يكشف دور مصر فى فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية

القوى العاملة تحسم الجدل: السبت إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاع الخاص

كنت خايف من الموت.. ناهد السباعي توجه رسالة لـ هيثم أحمد زكى

علي جمعة: ترديد هذا الذكر يوم الجمعة يجعل الله يقضي لك 100 حاجة

عز الدين بركات زوج والدة هيثم أحمد زكي يتحدث عن شقيق النجم الراحل.. فيديو

بسبب مصر.. كاف يفسخ تعاقده رسميا مع شركة لاجاردير الفرنسية

أخبار الرياضة... ضربة موجعة لـ bein sports .. بشرى سارة لجماهير الزمالك .. تعليق القيعي على عقوبات اتحاد السلة

شطة يكشف حقيقة منع bein sport من إذاعة المباريات الأفريقية

نشرة الرياضة | مصر تصفع bein sport.. وتفاصيل حفل أمم أفريقيا.. ومحمد صلاح لا يهتم بالجماهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر

لإطلالة أنيقة.. التنورة البليسية موضة شتاء 2019.. صور

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تبرز جمالها