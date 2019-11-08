78 عنصرا.. الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية فى بحيرة المنزلة

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات موسعة للقضاء على أشكال الجريمة فى بحيرة المنزلة بجانب تكثيف الحملات الأمنية لاستهداف المناطق التى يستغلها العناصر الإجرامية وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى، والتى من بينها "بحيرة المنزلة" بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، بورسعيد، دمياط" لضبط التشكيلات العصابية المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وفرض السيطرة والإتجار فـى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين، الذين يتخذون من البحيرة مأوىً لهم، وكذا تمشيط المسطح المائى لضبط مخالفات الصيد لاستمرار إحكام السيطرة الأمنية وبث الطمأنينة لدى المواطنين.



كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه بالقضاء على البؤر الإجرامية وأوكار الجريمة بمنطقة البحيرة المنزلة، وإعادتها إلى طبيعتها.



وأسفرت جهود الحملات مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام والتنسيق مع مديريات الأمن المعنية والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقطاع الأمن المركزى خلال الفترة من 3/8 حتى 29/10/2019 عن ضبط 78 عنصرا إجراميا (62 بأمن الدقهلية – 16 بأمن دمياط) واستهداف عنصر شديدة الخطورة (مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية- "مسجل شقى خطر- فرض سيطرة" سبق اتهامه فـى 13 قضية "سرقة بالإكراه، بلطجة، سلاح نارى، ضرب" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات وسلاح ") ومقتله إثر تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع القوات بمكان اختبائه بدائرة مركز شرطة صان الحجر بأمن الشرقية، وعثر بجوار على (بندقية آلية- 7 خزينة- طبنجة- 166 طلقة مختلفة الأعيرة- 190 قرص مخدر مبلغ مالى).



كما ضبط 247 قطعة سلاح نارى عبارة عن (46 بندقية آلية- 94 بندقية خرطوش- 5 طبنجة- 102 فرد محلى- 1076طلقة مختلفة الأعيرة)، 178 قضية اتجار بمضبوطات بلغت (330,385 كيلو جرام لمخدر البانجو- 4976,530 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,763 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 723 قرص مخدر) وبحوزة (371) متهما.



كما سقط فى القوات الأمن العام، 5 تشكيلات عصابية ضمت (11) متهما ارتكبوا (7) حوادث سرقات متنوعة، 33 قطعة سلاح أبيض (20 سكين، 11 مطواة، سيف، خنجر)، فضلا عن تنفيذ (42640) حكم ( 129جناية –16939 جزئى ومستأنف –13228غرامة 12344 مخالفة ) من بينها 2 بالمؤبد بإجمالى (6766) محكوم عليه.



كما ضبط (23) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، ( 2392) قضية "ثروة سمكية، زراعية ومستلزمات إنتاج زراعى، بيئة ومحميات طبيعية، منافع رى وصرف"وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.