راغب علامة يستعيد ذكريات موسم الرياض السابق ويوجه رسالة إلى جمهوره

يروج الفنان راغب علامة، لحفله القادم في أحد مهرجانات موسم الرياض والمقرر إقامته يوم 14 نوفمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم بمدينة الرياض.



ونشر راغب علامة، صورة له على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام معلقا عليها قائلا: "العام الماضي كانت ليلة ساحرة في #جدة وكانت كالحلم وقريبًا انشاءلله سألتقي بالجمهور التي غنيت له على مدى ٣٠ عام في كل بقاع الأرض ... قربيًا جدًا سأغني له في #الرياض ... #رياض_المحبة تحية عظيمة الى الشعب #السعودي العظيم الى اللقاء !! #موسم_الرياض #راغب_علامة".



وجدير بالذكر أن الفنان اللبناني راغب علامة يشارك في فعاليات الموسم الرابع من برنامج ذا فويس.