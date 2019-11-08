احذر.. 5 أطعمة ضارة بالكلى

يعاني الكثير من مشاكل الكلى سواء كبار السن أو الشباب، وخاصة في ظل الإفراط في تناول المياه الغازية والوجبات السريعة، والعديد من العادات السيئة التي تضر بصحة الكلى في سن صغير وتعيقها عن أداء عملها، فالكلى تخلص الجسم من السموم لكن بعض الأطعمة التني نتناولها قد تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الكلى.



وبحسب موقع foodprevent، إليك أبرز الأطعمة التي يجب أن تتوقف عن تناولها، نظرًا لخطورتها على الكلى:



1- اللحوم الحمراء

القيمة في اللحوم الحمراء هي محتوى البروتين، تحتاج أجسامنا إلى البروتين لتنمو وتبني العضلات، ولكنها تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة، وهو أمر صعب بالنسبة للكلى، حيث يمكن أن يتسبب الإفراط في تناولها في تكوين خلايا تسمى البلاعم في أنسجة الكلى، يؤدي ذلك في النهاية إلى إتلاف الكلى ويؤدي إلى تراكم البقايا الحمضية في الجسم.



2- ملح الطعام

الصوديوم عنصر مهم يساعد أجسامنا في الحفاظ على توازن السوائل المناسب من خلال العمل مع البوتاسيوم، ويحافظ الصوديوم على ترطيب دمائنا بدرجة كافية لتصفية الكليتين بكفاءة، ولكن عند الإفراط في تناول الأملاح تضطر الكلى إلى التمسك بالمزيد من الماء لتخفيفه، يؤدي ذلك في النهاية إلى رفع ضغط الدم ويمكن أن يؤدي إلى تلف الهياكل المجهرية داخل كليتيك.



3- الكافيين

الكثير منا يحتاج إلى جرعة يومية من الكافيين لكي يبدأ في الصباح، بالإضافة إلى جرعة مسائية أو جرعتين عندما يتعين علينا العمل في وقت متأخر، ولكن لأن الكافيين منشط، فإنه يسرع تدفق الدم ويمكن أن يزيد من ضغط الدم، كما أنه مدر للبول، مما يعني أنه يؤثر على قدرة الكلى على امتصاص الماء ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف.



4- المشروبات الغازية

هذه المشروبات تشكل مشكلة كبيرة، فلا توجد قيمة صحية لتناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لذلك فإن التخلص منها من نظامك الغذائي بالكامل هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخفيف الضغط على كليتيك على الفور وتحسين صحتك العامة.



5- منتجات الألبان

وهي غنية بالكالسيوم والمواد المغذية الأخرى، ولكن لا يجب أن تستهلك أكثر من اللازم، فالكثير من الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى حصوات في الكلى.