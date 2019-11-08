فايزة حيدر: لأول مرة تكوين منتخب مصر للسيدات من 7 أندية | فيديو

قالت فايزة حيدر، مدرب منتخب مصر لكرة القدم النسائية، إن فترة تكوين منتخب قليلة للغاية إلا أن الجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف بذلوا مجهودا كبيرا لاختيار وانتقاء أفضل العناصر لضمهم للفريق.



وأضافت فايزة لـ صدي البلد: للمرة الأولى يشارك لاعبات من 7 أندية مختلفة على عكس الفترة الماضية التى كانت تنحسر الاختيارات بين فريقي وادي دجلة والطيران.



وتابعت: الفترة الحالية تعتمد على السن الصغير حتى يتم تكوين فريق اول قوى ونتمني ان نتأهل إلى كأس العالم خلال الفترة القصيرة المقبلة وتحقيق انجاز يليق بمكانة مصر.



وأردفت: "نركز على مستقبل اللاعبات ونحاول ان يتم التوفيق بين الدراسة ولعب كرة القدم خلال الفترة الحرجة الحالية المليئة بالامتحانات.