أخبار الفن| ناهد السباعي: ياريتك حسيت بالحب ده يا هيثم .. محمد صبحي يوجه رسالة لزوجته الراحلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
ريهام سعيد عن سبب وفاة هيثم أحمد زكى: الدنيا اتقلبت لما قولت الكلام ده
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة للراحل هيثم أحمد زكى مدون عليها: "مقويات العضلات السبب وراء وفاة هيثم أحمد زكى".
تأجيل حفل تامر عاشور وساندي لدواع أمنية
اضطرت شركة "إكس جينريشن إيجيبت" المنظمة لحفل النجم تامر عاشور والفنانة ساندي، المقرر إقامته اليوم الجمعة، بنادي ايروسبورت بطريق المطار.
ناهد السباعي لـ هيثم أحمد زكي: ياريتك حسيت بالحب والوجع اللي مصر كلها فيه وأنت عايش
تعيش الفنانة ناهد السباعي، حالة من الحزن الشديد بسبب رحيل الفنان هيثم أحمد زكى الذي توفي فجر أمس، عن عمر يناهز 35 عاما بعد تعرضه لـ هبوط في الدورة الدموية نتيجة تناوله مقويات للعضلات.
حتى يأذن الله بلقائك.. محمد صبحي يوجه رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة
قام الفنان محمد صبحي بالتعبير عن حبه الشديد لزوجته الراحلة، من خلال نشر صورتهما سويًا عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك" وعلق عليها قائلًا: "حبيبتي زوجتي الغالية عيد جوازنا الثالث بعد رحيلك اقترب 13 نوفمبر.. سأحتفل به بطريقتي مع أروع أسرة تركتها لي .. فيها روحك وحنانك وطيبتك ورقيك .. دائما معي حتي يأذن الله بلقائك".
مسك الهاتف بنفسه ..عمرو دياب يظهر فى فيديو مع أحد المعجبين بـ موسم الرياض.. شاهد
على الرغم من أن الفنان عمرو دياب لا يحب الظهور في وسائل الإعلام بشكل كبير، ويفضّل الابتعاد عن الأضواء مع اكتفائه بتقديم الفن الخاص به وإحياء الحفلات الغنائية، إلا أن أحد الشباب المشهورين على السوشيال ميديا نجح في إقناعه بمسك هاتفه وتصوير فيديو معه بعد إحيائه لحفل الرياض، ومن ثم قام الفتى بنشر الفيديو من خلال حسابه على "فيس بوك".
من أمام الكعبة.. كيف تضامن المعتمرون مع هيثم أحمد زكي .. شاهد
تداول نشطاء السوشيال ميديا، فيديو لبعض المعتمرين وهم يقومون بالدعاء للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من أمام الكعبة بعد انتشار خبر وفاته منذ فجر أمس الخميس.
علي الحجار يشعل حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور
أحيا الفنان علي الحجار مساء أمس، حفلا غنائيا كبيرا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.
ريهام سعيد عن سبب وفاة هيثم أحمد زكى: الدنيا اتقلبت لما قولت الكلام ده
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة للراحل هيثم أحمد زكى مدون عليها: "مقويات العضلات السبب وراء وفاة هيثم أحمد زكى".
تأجيل حفل تامر عاشور وساندي لدواع أمنية
اضطرت شركة "إكس جينريشن إيجيبت" المنظمة لحفل النجم تامر عاشور والفنانة ساندي، المقرر إقامته اليوم الجمعة، بنادي ايروسبورت بطريق المطار.
ناهد السباعي لـ هيثم أحمد زكي: ياريتك حسيت بالحب والوجع اللي مصر كلها فيه وأنت عايش
تعيش الفنانة ناهد السباعي، حالة من الحزن الشديد بسبب رحيل الفنان هيثم أحمد زكى الذي توفي فجر أمس، عن عمر يناهز 35 عاما بعد تعرضه لـ هبوط في الدورة الدموية نتيجة تناوله مقويات للعضلات.
حتى يأذن الله بلقائك.. محمد صبحي يوجه رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة
قام الفنان محمد صبحي بالتعبير عن حبه الشديد لزوجته الراحلة، من خلال نشر صورتهما سويًا عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك" وعلق عليها قائلًا: "حبيبتي زوجتي الغالية عيد جوازنا الثالث بعد رحيلك اقترب 13 نوفمبر.. سأحتفل به بطريقتي مع أروع أسرة تركتها لي .. فيها روحك وحنانك وطيبتك ورقيك .. دائما معي حتي يأذن الله بلقائك".
مسك الهاتف بنفسه ..عمرو دياب يظهر فى فيديو مع أحد المعجبين بـ موسم الرياض.. شاهد
على الرغم من أن الفنان عمرو دياب لا يحب الظهور في وسائل الإعلام بشكل كبير، ويفضّل الابتعاد عن الأضواء مع اكتفائه بتقديم الفن الخاص به وإحياء الحفلات الغنائية، إلا أن أحد الشباب المشهورين على السوشيال ميديا نجح في إقناعه بمسك هاتفه وتصوير فيديو معه بعد إحيائه لحفل الرياض، ومن ثم قام الفتى بنشر الفيديو من خلال حسابه على "فيس بوك".
من أمام الكعبة.. كيف تضامن المعتمرون مع هيثم أحمد زكي .. شاهد
تداول نشطاء السوشيال ميديا، فيديو لبعض المعتمرين وهم يقومون بالدعاء للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من أمام الكعبة بعد انتشار خبر وفاته منذ فجر أمس الخميس.
علي الحجار يشعل حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور
أحيا الفنان علي الحجار مساء أمس، حفلا غنائيا كبيرا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.