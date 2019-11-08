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أخبار العالم

وزارة الدفاع الجزائرية: ضبط 4 مخابئ للإرهابيين شمالي شرق البلاد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:53 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، أنه تم ضبط 4 مخابئ للإرهابيين بولاية باتنة شمال شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم الجمعة - إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة بني فضالة بولاية باتنة، كشفت قوات الجيش أمس 4 مخابئ للإرهابيين".

وأضاف البيان أن عناصر حرس الحدود والدرك الوطني 4 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تيموشنت (شمال غرب).
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