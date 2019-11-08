وزارة الدفاع الجزائرية: ضبط 4 مخابئ للإرهابيين شمالي شرق البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، أنه تم ضبط 4 مخابئ للإرهابيين بولاية باتنة شمال شرقي البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم الجمعة - إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة بني فضالة بولاية باتنة، كشفت قوات الجيش أمس 4 مخابئ للإرهابيين".



وأضاف البيان أن عناصر حرس الحدود والدرك الوطني 4 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تيموشنت (شمال غرب).

