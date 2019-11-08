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مرأة

نوع من الخضروات يحميكِ من مرض السرطان

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:10 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر الفاصوليا من الخضروات المتعددة الاستخدامات التي تضاف في مجموعة واسعة من الأطباق وتقدم فوائد صحية كبيرة للأشخاص الذين يستهلكونها يوميًا.

وعرض موقع boldsky مجموعة من فوائد الفاصوليا: 

- تحسين صحة العظام

تحتوي الفاصوليا على فيتامين k الذي يساعد على صحة العظام، بالاضافة أنها تساعد على علاج تدهور العظام.

- منع السرطان

تحتوي الفاصوليا الخضراء على مضادات أكسدة قوية وفيتامينات ومعادن مثل المنجنيز وفيتامين ج والألياف والفولات وفيتامين ب والتي تمنع نمو الأورام السرطانية وتمنع تكوين السرطان.

- تقوية الجهاز المناعي

تعتبر الفاصوليا الخضراء مصدرًا ممتازًا لفيتامين C ، وهو مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء يساعد في دعم نظام المناعة ويحارب جذور الحرة التي تسبب الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض العيون وأمراض المناعة الذاتية والالتهابات.
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