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أخبار البلد

أفرو أكت تنظم حفل يوم الشباب الأفريقى بين أحضان الأهرامات والنيل

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:59 م
صدى البلد
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أمينة الدسوقي
نظمت المنظمة الأفريقية "أفروأكت" للثقافة وتنشيط السياحة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصادية المستدامة رحلة ل ١٥٠ شابا أفريقيا لزيارة منطقة الأهرامات بالجيزة ونزهة نيلية بالتعاون مع صوت شباب أفريقيا وذلك فى إطار الاحتفال بيوم الشباب الإفريقي.

أوضح دكتور حسام درويش الأمين العام  لمنظمة "أفروأكت" أنه إيمانا منا بدور الشباب خصصت المنظمة أمانة لها داخل الهيكل المؤسسي تضم عشرات الشباب يمثلون نحو عشرين دولة أفريقية تمثل مختلف الأقاليم الخمسة لقارتنا الواعدة.

وناشد الأمين العام للمنظمة الأفريقية "أفرواكت" جموع الشباب فى يوم الشباب الأفريقى توضيح الصورة الذهنية الحقيقية عن قارتهم الذهبية المتفردة بسخاء مواردها الطبيعية والاقتصادية والثقافية والسياحية والعمل على إزالة الصورة القاتمة التى صدرها البعض.

بهذه المناسبة تطالب افرواكت مؤسساتنا الأفريقية لتفعيل القراراتّ والمواثيق الأفريقية الخاصة بالشباب وبخاصة بنود أجندة التنمية المستقبلية 2063.

وشددت المنظمة على أنها لن تتوانى فى الترويج للقارة الأفريقية فى كافة المحافل والمنصات الدولية لاستعادة رونقها العالمى الذى تستحقه لنكون دول جاذبة للإستثمار وصانعة للسلام.   
أفرو أكت تنظم حفل يوم الشباب الأفريقى بين أحضان الأهرامات والنيل
أفرو أكت تنظم حفل يوم الشباب الأفريقى بين أحضان الأهرامات والنيل
أفرو أكت تنظم حفل يوم الشباب الأفريقى بين أحضان الأهرامات والنيل
أفرو أكت تنظم حفل يوم الشباب الأفريقى بين أحضان الأهرامات والنيل
أفرو أكت تنظم حفل يوم الشباب الأفريقى بين أحضان الأهرامات والنيل
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