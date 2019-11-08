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سيارات

سير الكاتينة اتقطع| التصرف الصحيح لتفادي تلف وش السلندر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:21 م
انقطاع سير الكاتينة
انقطاع سير الكاتينة
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خالد محيي الدين
يمثل انقطاع سير الكاتينة كارثة حقيقية تهدد مواتير السيارات، نظرا لما يسببه من أضرار خطيرة ومكلفة الثمن داخل السيارة حال انقطاعه، حيث يرتبط بعمل جزء كبير من مكونات المحرك الداخلة.

في هذا الصدد نقدم لكم في التقرير التالي أبرز العلامات والنصائح التي يجب اتباعها في حال انقطاع سير الكاتينة.

يشير الخبراء بضرورة تغيير سير الكاتينة كل 60 ألف كيلومتر بحد أقصى، قبل ان تفاجئ بانقطاع السير وتلف مكونات المحرك الداخلية، على خلاف السيور الأخرى التي يصل عمرها الافتراضي لـ 40 ألف كيلومتر مثل "الدينامو، البور".

أما في حال نسيان المسافة التي قطعتها السيارة بـ سير الكاتينة، يجب التأكد من سلامة "السنون" الخاصة بالسير والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تشققات بها، بالإضافة للتحقيق من وضوح الكتابة الموجودة على السير.

ويعد ارتفاع صوت المحرك بشكل وتوقفه بشكل مفاجئ أبرز العلامات الدالة على انقطاع السير، وما يستلزم التوقف الفوري والتحقق من سلامة السير.

وفي حال تلف السير أو خروجه عن مساره يجب عدم محاولة تشغيل السيارة لتفادي تلف وش السلندر، حيث يسمع السائق عن محاولة تشغيل بطارية السيارة "صوت المارش بيلف على الفاضى"، من ثم يستلزم الأتصال بالميكانيكي الخاص بك لرفع السيارة أو تغيير سير الكاتينة.
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