يوفيتش خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار



أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة إيبار غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني الليجا.



وشهدت القائمة غياب مارسيلو، جاريث بيل، خاميس رودريجيز، ناتشو، وأسينسيو بداعي الإصابة، بينما استبعد زيدان بقرار فني أودريوزولا، ماريانو دياز، ولوكا يوفيتش.



يُذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر برشلونة، بينما يقبع إيبار في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.



وضمت القائمة 19 لاعبًا هم: حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.



وخط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، وميندي.



وخط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.



خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فاسكيز، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.

