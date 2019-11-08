AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يوفيتش خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:43 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة إيبار غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني الليجا.

وشهدت القائمة غياب مارسيلو، جاريث بيل، خاميس رودريجيز، ناتشو، وأسينسيو بداعي الإصابة، بينما استبعد زيدان بقرار فني أودريوزولا، ماريانو دياز، ولوكا يوفيتش.

يُذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر برشلونة، بينما يقبع إيبار في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

وضمت القائمة 19 لاعبًا هم: حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

وخط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، وميندي.

وخط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فاسكيز، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

من أمام الكعبة.. كيف تضامن المعتمرون مع هيثم أحمد زكي .. شاهد

انهيار والدة أكرم حسني أثناء تشييع جثمان زوجها.. صور

بعد أزمة المطار.. لاعب النصر السعودي على أبواب النيابة العامة

المصائب لا تأتي فرادى.. الخسائر تتوالى على شبكة قنوات bein sport

الحكومة تنفي 11 شائعات في 7 أيام.. فيديو وإنفوجراف

كلوب يعلن غياب ثلاثي ليفربول عن مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 5 أطعمة ضارة بالكلى

آخر موضة.. 15 فكرة لتنسيق منزلك مع لون الجدران الرمادي

بعد 23 عامًا على الجريمة.. القبض على سيدة قتلت طفلة حديثة الولادة.. شاهد