المنتخب الأولمبي يبدأ عمليات الإحماء قبل مواجهة مالي

بدأ لاعبو المنتخب الوطني الأولمبي عمليات الإحماء على ملعب القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة مالي.



ويلتقى المنتخب المصري نظيره المالي بعد قليل على استاد القاهرة في افتتاحية بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.



وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة مالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي.



حراسة المرمى: محمد صبحي



الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - أحمد فتوح - كريم العراقي



الوسط: أكرم توفيق - رمضان صبحي - ناصر ماهر - صلاح محسن



الهجوم: مصطفى محمد