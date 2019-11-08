إعادة انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة الاثنين المقبل

أعلن الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب، إعادة الانتخابات في مختلف كليات الجامعة.



وقال رضا - في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنه سيتم إجراء انتخابات الإعادة يوم الاثنين المقبل في 102 لجنة داخل ست كليات هي (الآداب، التجارة، الحقوق، العلوم، السياحة والفنادق، التربية الرياضية)، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اليوم.. مشيرا إلى أن الطلاب سيدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء اتحاد الطلاب الممثلين للجان السبعة (العلمية، الثقافية، الاجتماعية، الفنية، الرياضية، الأسر، الجوالة).



وأوضح أن الجدول الزمني لباقي عملية الانتخاب يتضمن إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، ثم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 13 نوفمبر، ثم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري.



وأشار رضا إلى أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تضم كلا من الدكتور ناظم شلبي عميد كلية الزراعة والدكتور تامر صالح أستاذ بكلية الحقوق ومحمد عبد اللطيف الأمين المساعد للتعليم والطلاب وإبراهيم فهمي مدير عام رعاية الطلاب، والطالبة مي مجدي الفرقة الرابعة بكلية الحقوق، والطالب محمد المتولي عبد الشكور الفرقة الرابعة بكلية العلوم.

