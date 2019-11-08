AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طفل تحت عجلات قطار بالبحيرة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:44 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
لقى طفل يبلغ من العمر 13عاما مصرعه تحت عجلات القطار القادم من الاسكندرية أمام قرية كفر مجاهد بدائرة مركز شرطة كوم حماده وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى .

تلقت الاجهزة الامنية بمدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بمصرع طفل اصطدم به القطار القادم من الاسكندرية أمام قرية كفر مجاهد بدائرة المركز.وبالانتقال والفحص تبين مصرع الطفل " أحمد أيمن أبو يوسف" 13 سنة مقيم قريه شابور.

وتم نقل الجثة لمستشفى ايتاى البارود المركزى تحت تصرف النيابة العامة..وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع رجل وإصابة زوجته فى انقلاب سيارة بصحراوى وادى النطرون

ترشيحاتنا

انتشال جثة فتاة من نيل الجيزة.. والأمن: تتطابق مع الطالبة شهد

12 كلمة| آخر ما نطق به هيثم أحمد زكي قبل وفاته بـ دقائق

السيسي يوجه بإنجاز مشروعات الطرق والكبارى بـ مصر الجديدة بأعلى معايير الجودة

من أمام الكعبة.. كيف تضامن المعتمرون مع هيثم أحمد زكي .. شاهد

الراجل لسه ميت.. الجمهور ينتقد منة فضالي بسبب هيثم أحمد زكي

من جنازة أحمد زكي لابنه هيثم.. هدى سلطان وحفيدتها ناهد السباعي أصحاب واجب| فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 5 أطعمة ضارة بالكلى

آخر موضة.. 15 فكرة لتنسيق منزلك مع لون الجدران الرمادي

بعد 23 عامًا على الجريمة.. القبض على سيدة قتلت طفلة حديثة الولادة.. شاهد