مصرع طفل تحت عجلات قطار بالبحيرة

لقى طفل يبلغ من العمر 13عاما مصرعه تحت عجلات القطار القادم من الاسكندرية أمام قرية كفر مجاهد بدائرة مركز شرطة كوم حماده وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى .



تلقت الاجهزة الامنية بمدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بمصرع طفل اصطدم به القطار القادم من الاسكندرية أمام قرية كفر مجاهد بدائرة المركز.وبالانتقال والفحص تبين مصرع الطفل " أحمد أيمن أبو يوسف" 13 سنة مقيم قريه شابور.



وتم نقل الجثة لمستشفى ايتاى البارود المركزى تحت تصرف النيابة العامة..وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



